Christian Kunz und das Fußball-Märchen als Joker, der trifft und trifft und trifft

Wernswiger ist zehn Jahre nach Unfall zurück

+ © Richard Kasiewicz Ein Mann und sein Ball: Christian Kunz traf als Einwechselspieler in sieben Spielen in Serie für die SG WeWaLeCa-Hülsa. © Richard Kasiewicz

Seine Quote ist schlichtweg fantastisch. In sieben Spielen hat Christian Kunz als Joker für die SG WeWaLeCa-Hülsa getroffen. In jedem dieser sieben Spiele in Serie. Acht Treffer in nur 295 Minuten von der Bank.