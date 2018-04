Dag führt TSV Wabern zum 3:0-Sieg in Homberg

Homberg. Ein hartes Stück Arbeit benötigte der TSV Wabern, um sich beim FC Homberg mit 3:0 durchzusetzen. Dieser Sieg brachte die Elf von Trainer Kim Sippel bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Eintracht Baunatal heran.

Die Anhänger beider Seiten rieben sich zunächst die Augen am Stellberg. Denn nicht die als Tabellenzweiter favorisiert angereisten Gäste, sondern die mit einer Rumpfelf angetretenen Kreisstädter, bei denen neun Stammspieler fehlten, diktierten das Geschehen auf dem Grün. Versäumten es jedoch, bereits frühzeitig eine Vorentscheidung zu ihren Gunsten herbei zu führen. Denn vier Großchancen allein wurden in der ersten halben Stunde vergeben. Fitim Islami (9.), Mohamad Jammal (12.) und Stefan Graf (21.) scheiterten allesamt an Gäste-Rückhalt Maximilian Korell oder am eigenen Unvermögen, Islami zudem mit einem Kopfball an der Latte (28.). „Da hatten wir das Glück auf unserer Seite“, erkannte TSV-Kapitän Florian Korell.

Wie man eiskalt verwandelt, zeigten die Gäste. Fabian Korell leitete einen schnell ausgeführten Torwartabschlag zu Emin Dag, der keine Mühe hatte, das 1:0 für seine Elf zu erzielen (22.). Nach der Halbzeitpause deutlich zielstrebiger, erspielte sich der TSV Vorteile. Und profitierte vom Ausfall von FCH-Angreifer Jammal (46.). „In der zweiten Halbzeit hat uns die Qualität nach vorne gefehlt“, analysierte Hombergs Spielertrainer Florian Seitz die Lage.

Gegen Florian Korells Abschluss noch gut reagierend, musste sich FCH-Torhüter Jonas Viehmann jedoch dem zweiten Ball Fabian Korells zum 2:0 für die Gäste geschlagen geben (54.). Letzte Zweifel am Erfolg zerstreute Emin Dag, der nach einem Pfostenschuss von Fabian Korell den Ball nur noch zum 3:0 über die Linie drücken musste (70.). Die Freude der Sippel-Elf über den Dreier wurde jedoch getrübt durch das Ausscheiden von Abwehrchef Marcel Geißer mit einer Knieverletzung (82.).(zkv)