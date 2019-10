Daniel Hainmüller und Fabian Hett nicht mehr Trainer des TSV Mengsberg

Der TSV Mengsberg braucht einen neuen Trainer: Nach dem 2:4 gegen die SG Bad Wildungen/Friedrichstein in der Fußball-Gruppenliga sind Fabian Hett und Daniel Hainmüller von ihren Posten als Spielertrainer zurückgetreten.

„Wir haben Rotz und Wasser geheult, aber es funktioniert einfach nicht mehr, weil wir zu viele Chancen auslassen. Da muss neuer Schwung rein“, sagte Hainmüller auf Anfrage. Aus elf Spielen hat der TSV nur sieben Punkte geholt und hinkt als Tabellen-13. den eigenen Ansprüchen hinterher.

Die beiden 32-Jährigen sind Mengsberger Eigengewächse und spielten beim Nachbar 1. FC Schwalmstadt auch zusammen bis zur Hessenliga. Hett war 2016 aus Momberg zurückgekehrt, Hainmüller 2011 aus Stadtallendorf. Am 22. September 2017 (0:4 in Dörnberg) hatte das Duo seine Tätigkeit in der Verbandsliga aufgenommen und war nach dem Abstieg vergangene Serie Siebter geworden.

Dingel und Huber leiten Training

Nach dem Rücktritt stehen beide auch nicht mehr als Spieler zur Verfügung. Hainmüller hatte zuvor bereits erklärt, dass er aus privaten Gründen ab Januar kürzertreten möchte. Als Interimslösung leiten Routinier Rene Dingel und Dennis Huber die Einheiten in dieser Woche.