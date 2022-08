David Huy Derbyheld: TSV Besse feiert 3:2 in letzter Minute

Gruppenliga-Topspiel:

+ © Richard Kasiewicz Völlig losgelöst: Leroy Bawuah feiert den entscheidenden Treffer von David Huy (ganz rechts) zum 3:2 für Besse. Die Edermünder (im Hintergrund v.l.) Stas Trailing, Felix Riedemann und Torwart können es nicht fassen. © Richard Kasiewicz

Von sowas träumen vermutlich fast alle Fußballspieler. Aber für die meisten wird daraus nie Realität. Das galt bis zum 13. August, 2022, 20.50 Uhr, auch für David Huy. Dann lief die 90. Minute im Edermünder Derby.

Besse – Huy war 25 Meter vor dem gegnerischen Tor postiert, als der Ball – wie von einem Fußballgott gelenkt – vor ihm aufsprang. Dem perfekten Spannschuss folgte eine Flugbahn, die eine Rettungstat von Torwart Lasse Blochel ausschloss. Das Spielgerät landete knapp unter der Latte im Netz. Und David Huy war ein Held. Der TSV Besse gewann das Derby gegen den SC Edermünde 3:2 (1:1).

„Gut getroffen, glückliche Flugbahn, Gänsehaut“. So schilderte der TSV-Kapitän das Tor seines Lebens, das von den meisten der rund 400 Zuschauer ausgelassen gefeiert wurde.

Bitte Pille für Edermünde

Neutrale Beobachter hatten dagegen ein bisschen Mitleid mit dem SC Edermünde. Denn in diesem Derby hätte es keinen Verlierer gegeben, wenn Fußball-Ergebnisse immer die Leistungen der Mannschaften widerspiegeln würden. In der vom kämpferischen Einsatz geprägten Begegnung war der SCE das spielerisch bessere Team, das aber in der Defensive nicht immer die Übersicht behielt.

„Der Treffer zum 2:2 war der Knackpunkt. David Huy hätte so dicht vor unserem Tor nicht freistehend zum Kopfball kommen dürfen“, kommentierte – äußerlich gefasst – SCE-Trainer Kevin Schellberg die bittere Niederlage.

Mit Leidenschaft erfolgreich

Schellbergs Gegenüber auf der Besser Trainerbank hatte die spielerische Dominanz des Kontrahenten einkalkuliert und total auf die kämpferischen Fähigkeiten seiner Spieler gesetzt. „Bei Huys Siegtor war auch Glück im Spiel, aber wir haben uns den Sieg aufgrund unserer Leidenschaft und Zweikampfstärke verdient“, freute sich Halil Inan, der vor allem davon begeistert war, dass sich seine Mannschaft von dem 1:2-Rückstand nicht beirren ließ.

In der 55. Minute sorgte Tim Ellenberger mit einem 16-Meter-Flachschuss für die SCE-Führung, nachdem Stas Trailing auf die gleiche Weise (42.) den Kopfballtreffer von Besses Torjäger Leroy Bawuah (17.) egalisiert hatte.

Neben den Torschützen verdienten sich beim Sieger vor allem Innenverteidiger Paul Kuntze und Sven Pape im Mittelfeld gute Noten, während auf der anderen Seite Julian Bachmann (Mittelfeld) und Rechtsaußen Maximilian Rühl besonders auffällig agierten. Der schnelle Rühl hatte zudem bei einem Lattenschuss Pech (11.).

TSV: Finke - Nißalla (72. Ziegler), Kuntze, Reitze, Abel - Globisch (62. Zouaoui), Leipe (72. Kornetzki), Huy, Pape, Pfeil (62. Grünwald) - Bawuah

SCE: Blochel - Einwächter, Riedemann, Schöfer (58. Minkler), Just - Bachmann (77. Koch), Ellenberger, Kraus (90. Wöllenstein) - Rühl (77. Diehl), Mertsch, S. Trailing

(Gerd Brehm)