Der Traum von Olympia: Kickboxer des Falcon Fighter Team Schwalm-Eder in der Sportfördergruppe der Bundeswehr

Von: Sebastian Schmidt

Teil der Sportfördergruppe der Bundeswehr: Cemal Öztürk (l.) und Maik Vollmann (r.), hier zu sehen mit Trainer Andreas Riem vom Falcon Fighter Team Schwalm-Eder, wurden als erste Kickboxer aufgenommen. © Falcon Fighter Team Schwalm-Eder

Vorerst 28 Sportarten sind bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles geplant. Darunter Surfen, Sportklettern und Skateboarding, in denen erstmals 2020 in Tokio um Medaillen gekämpft wurde. Verbunden mit dem Gedanken, die Spiele für junge Sportler und Zuschauer wieder interessanter zu machen.

Schwalmstadt – Doch es gibt noch eine Shortlist mit drei weiteren möglichen Disziplinen. Dazu zählt Kickboxen. Und hier kommen die heimischen Vertreter des Falcon Fighter Team (FFT) Schwalm-Eder ins Spiel.

Denn mit dem Schwalmstädter Maik Vollmann und der Stadtallendorfer Cemal Öztürk gehören zwei der aufstrebendsten Talente zur Schmiede von Trainer Andreas Riem. Beide sind amtierende Europa- und Weltmeister der Junioren im Vollkontakt, haben mehrfach erfolgreich an den europäischen World Cups teilgenommen und sind kürzlich in die World Games Disziplin K 1 gewechselt.

Beide starten für den offiziellen deutschen Bundesfachverband für Kickboxen, der seit 2018 offizielles Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes ist. Und inzwischen werden Vollmann und Öztürk auch auf anderer Ebene gefördert. Denn sie gehören seit dem 1. Juli zu den 938 Mitgliedern der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Das ist eine Premiere, weil sie die Ersten sind, die in der Kickboxdisziplin K1 in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen wurden. Als größter Förderer des deutschen Hochleistungssports ermöglicht diese ein Training auf hohem Niveau und eine ausschließliche Konzentration auf den jeweiligen Sport. Andreas Riem, Heimtrainer der beiden FFT-Asse, sieht dies nicht nur als Auszeichnung für diese Sportart, sondern generell für den heimischen Sport.

Nächste Ziele sind definiert

Die nächsten Ziele sind klar definiert. Maik Vollmann peilt bei der Europameisterschaft im K 1 in Istanbul Ende August eine Medaille an. Für Cemal Öztürk geht es um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im November bei der Deutschen Meisterschaft Ringsport am 19. September in Berlin sowie beim World Cup in Jesolo Ende September.

Das sind weitere Meilensteine, nachdem das deutsche Team zuletzt mit sieben Medaillen bei den European Games in Krakau auf sich aufmerksam machte. Der Ritterschlag für die aufblühende Sportart wäre freilich die erste Teilnahme an Olympia.