Eine Aufholjagd, die der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen trotz 32:35-Niederlage Mut macht

Melsungen. Trotz eine 32:35-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Deutschen A-Jugend-Meisterschaft gegen die SG Flensburg/Handewitt hat die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen die Hoffnung aufs Finale noch nicht aufgegeben.

An den Reaktionen der Protagonisten nach dem Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft war kaum abzulesen, wer denn nun der Gewinner und wer der Verlierer war. Sie waren sogar irreführend. „Wir sind mit Kampf und Emotionen zurück gekommen“, stellte etwa Julian Fuchs, Rechtsaußen der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen, erleichtert fest und genoss mit seinen Kameraden den Applaus der 800 Zuschauer in der Melsunger Stadtsporthalle. Michael Jacobsen war weniger gut gelaunt. „Wir hätten hier schon alles klar machen können“, trauerte der Trainer der SG Flensburg/Handewitt einer zwischenzeitlichen Acht-Tore-Führung nach. Die beim 35:22 (17:13)-Erfolg der Nordlichter schließlich auf drei Treffer schmolz, was den auswärts starken Gastgebern noch alle Optionen fürs Rückspiel offen hält.

Ja, es sah in der ersten Hälfte nicht gut aus für die Nordhessen. Bis zum 2:2 schienen sich die Rivalen mit ihren unterschiedlichen Spielkonzepten noch zu neutralisieren, dann drohte die mJSG von der zweiten und dritten Welle der Norddeutschen überrollt zu werden. Gnadenlos wurden die Fahrkarten aus dem Rückraum der Gastgeber zu Tempogegenstößen genutzt, dazu stieß Jörn Persson immer wieder effektivoll in die Räume, die ihm die 5:1-Deckung (mit Sonderbehandlung für den holländischen Nationalspieler Versteijnen) der Nordhessen bot. Auch Spielmacher Marek Nissen taute auf. Sein Schlagwurf zum 6:14 (19.) löste ein Raunen auf der Tribüne aus.

Jona Gruber überragt

Trotzdem. Jan Dobriczikowski wusste, „dass wir wieder Anschluss finden würden.“ Wozu der eingewechselte Linksaußen nach dem Wechsel drei blitzsaubere Treffer beitrug. Doch zunächst - in den Minuten der größten Not - war die Aufholjagd Chefsache. Regisseur Jona Gruber nahm sie in die Hand und kompensierte mit seiner Treffsicherheit auch die Ladehemmung seiner Nebenleute. „Ich musste was tun“, rechtfertigte der Kapitän bescheiden seine Solonummer.

Und freute sich darüber, dass seine Mannschaft nach dem Wechsel (wie in Dormagen) endlich von allen Positionen gefährlich war. „Wir sind konsequenter auf die Nahtstellen der Flensburger Abwehr gegangen“, lobt Trainer Björn Brede seine Offensivabteilung. Das mündete phasenweise in einen unwiderstehlichen offenen Schlagabtausch, bei dem spätestens nach 45 Minuten, als Max Bieber und Julian Fuchs auf 25:27 verkürzten, wieder alles offen war. Es folgte ein 5:0-Lauf der hoch konzentrierten Gäste - und die mJSG kam erneut zurück. Selbst in Unterzahl.

Am Ende wäre sogar das Dormagener Hinspielergebnis (33:35) möglich gewesen, aber Jona Gruber scheiterte am starken Johannes Jepsen. Doch auch so war der Traum vom Finale keineswegs ausgeträumt. „Drei Tore sind nicht allzu viel“, sagte der Rückraumstratege. Für den SG-Coach sind sie „nix“.