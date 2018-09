Kirchhof zieht mit Kantersieg in die zweite Runde ein

DHB-Pokal

+ © Richard Kasiewicz Nicht zu halten: Kirchhofs Rechtsaußen Iva van der Linden, die Karolina Bijan hervorragend vertrat. © Richard Kasiewicz

Püttlingen. Die SG 09 Kirchhof hat sich für den Saisonstart in der 2. Handball-Bundesliga in Bremen warm geworfen. Mit einem 39:10 (20:4)-Kantersieg nahm die Mannschaft von Christian Denk die Pokalhürde beim Oberligisten HSV Püttlingen und zog damit in die zweite Runde (6./7. Oktober) ein.