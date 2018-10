DHB-Pokal: Kirchhofs Abwehr als Aufgabe für Bensheim/Auerbach

Melsungen. Zu ungewöhnlicher Uhrzeit steht am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr in der Melsunger Stadtsporthalle ein Handball-Leckerbissen auf dem Programm: Das Hessenderby der zweiten Runde im DHB-Pokal zwischen der SG 09 Kirchhof und der HSG Bensheim/Auerbach.

Die Gäste, die seit 1975 ununterbrochen stets mindestens zweitklassig waren und aktuell ihre 16. Saison in der 1. Bundesliga spielen, sind klar favorisiert. Das liegt auch an der starken Spielmacherin Sarah van Gulik. Deren Lebenspartner ist Trainer Thomas Zeitz, der vor einer Woche mit dem 1. FSV Mainz 05 im Zweitliga-Duell 21:21 bei der SG 09 spielte.

Was hat Ihnen Ihr Freund von Kirchhof erzählt?

Sarah van Gulik: Ehrlich gesagt nicht so viel, weil er nicht so zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft war und mehr drin gewesen wäre aus seiner Sicht. Außerdem kenne ich Kirchhof eh gut.

Wie kommt’s?

Van Gulik: Ich bin früher mit Cristina Mihai zu den Spielen gegangen, wenn wir mit Bad Wildungen nicht zeitgleich im Einsatz waren. Zudem war ich mehrfach beim Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier mit meinen Teams. Als Spielerin schätze ich Christin Kühlborn ungemein. Ich weiß, wie viel Leidenschaft etwa Renate Denk als Managerin und Christian Denk als Trainer vorleben. Auch die Entwicklung im Zuschauerbereich ist klasse. Die starke Arbeit im Verein wird honoriert. Zudem hat Kirchhof ja auch ein gute paar Holländerinnen ...

Was den Reiz der Partie wie sehr erhöht?

Van Gulik: Sportlich gesehen ist es fast schon normal, weil so viele Holländerinnen erfolgreich in Deutschland Handball spielen. Das macht mich sehr stolz. Ich war neulich erst bei meiner Familie zu Hause. Bei uns in Holland ist Weihnachten nicht so wichtig, dafür aber Nikolaus. Da habe ich Dionne Visser gefragt, ob ich ihr dafür Süßigkeiten mitbringen soll.

Warum ist Deutschland als Ziel so beliebt in Holland?

Van Gulik: Emotionen, Ehrgeiz, Kampf. Wir mögen die Spielweise hier. Das ist nicht nur ein Job, sondern mehr. Das wissen die Fans zu schätzen. Zudem ist es praktisch, dass wir auf einem höheren Niveau spielen können, die Sprache leicht verstehen, aber an den Wochenenden auch mal schnell in die Heimat fahren können.

Gerade Kirchhof steht für Emotionen. Auf was stellen Sie sich im Pokal ein?

Van Gulik:In Kirchhof zählt das Kollektiv. Da reicht es nicht, auf eine Spielerin zu achten. Da müssen wir immer dranbleiben und aufpassen. Kirchhof will sicher testen, wie weit sie schon als Mannschaft sind. Ihre offensive Abwehr ist auch für uns eine Herausforderung. Dennoch sind wir der Favorit und wollen uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele holen. Natürlich ist es super, weit im Pokal zu kommen. Aber da braucht man auch etwas Losglück. Für mich ist die 1. Liga eh wichtiger.

Dort sind Sie mit den Flames mit 0:6-Punkten gestartet. Was fehlt aktuell noch?

Van Gulik: Die letzte Konsequenz und wir verlieren zu viele Bälle. Wir lagen oft früh mit drei, vier Toren in Rückstand. Dann immer wieder aufzuholen geht an die Substanz. Zudem ist die Erwartungshaltung nun größer. Wir sind zusammen aufgestiegen, haben die Klasse gehalten und gezeigt, dass wir jeden schlagen können. Das erwartet man nun halt von uns.

Zur Person

Sarah van Gulik (28), wurde im niederländischen Zoetermeer geboren, hat einen Bruder und lebt in Zwingenberg. Die gelernte Erzieherin studiert in Darmstadt Soziale Arbeit und ist eine erstklassige Handballerin. Die Spielmacherin reifte bei SV Gemini (1995 bis 2007) und HV Hellas (bis 2012), wo sie niederländische Meisterin mit der A-Jugend war. Nach zwei kurzen Stationen bei SVG Celle (4 Monate) und Aalborg DK (8 Monate) spielte sie von Februar 2013 bis 2016 bei der HSG Bad Wildungen und seitdem bei der HSG Bensheim/Auerbach. Mit beiden Vereinen gelang ihr der Aufstieg in die 1. Liga.