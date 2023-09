Erfolgreich bei Junioren-EM in Istanbul: Silber für Vollmann, Schleicher holt Bronze

Von: Sebastian Schmidt

Silber und Bronze bei der Junioren-EM im Kickboxen: (v.l.) Maik Vollmann, Coach Andreas Riem und Marlon Schleicher vom FFT Schwalm-Eder. © FFT Schwalm-Eder

Mit zwei Medaillen kehrten die heimischen Kickboxer des Falcon-Fighter-Teams Schwalm-Eder (FFT) von der Europameisterschaft der Jugend und Junioren in Istanbul zurück aus der Türkei. Maik Vollmann und Marlon Schleicher unterstrichen somit die Vormachtstellung des FFT in Hessen.

Istanbul – Unter 1584 Athleten aus 38 Nationen feierte der Ascheröder Marlon Schleicher seine EM-Premiere. In der Disziplin Leichtkontakt bis 79 Kg gewann er souverän mit 3:0 im Viertelfinale gegen Lokalmatador Fehmi Yalcin. Im Halbfinale ging Schleicher gegen den Iren Cathal Fogarty Lithgow nach gutem Start zwischenzeitlich in Führung. In der dritten Runde verlor er dann etwas den Faden und unterlag nach Punkten, so dass ihm die Bronzemedaille blieb.

Für Teamkollege Vollmann, dem Europa- und Weltmeister der Junioren im Vollkontakt, war es die erste EM in seiner neuen Disziplin K 1. Viertel- und Halbfinale gewann er souverän mit jeweils 3:0. Im Finale traf der Treysaer auf den ebenso starken wie erfahrenen Ukrainer Anton Podhornyi. Vollmann fiel es merklich schwer, ein Konzept zu finden, so dass er am Ende mit 0:3 unterlag und Vize-Europameister wurde. (sbs)