Fabian Tippel entscheidet das Felsberger Fußball-Derby

Der Bruder vom Mann des Tages: Brunslars Lukas Tippel (l.) ist hier vor Felsbergs Philipp Römer am Ball und feierte mit der SG einen 2:1-Derbysieg.

„Für mich war das ein perfekter Tag“, frohlockte Fabian Tippel nach dem 2:1 (1:0) seiner SG Brunslar/Wolfershausen im Nachbarschaftsduell der Fußball-Gruppenliga gegen den FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz vor 300 Zuschauern.

Was nicht verwundert, denn Brunslars Kapitän erzielte den Siegtreffer seiner Elf. In einem Derby, das diesem Anspruch vollauf gerecht wurde. Doch neben Leidenschaft und Einsatz der beiden Mannschaften sorgte auch der Unparteiische mit einigen seiner Entscheidungen für Hektik und Emotionen. So nach fünf Minuten, als die Gäste nach einem Zweikampf zwischen SG-Torhüter Jonas Schönewolf und Kassem Jammal vehement einen Foulelfmeter forderten.

Nachfolgend verpassten Christian Riemenschneider (9.), Lukas Tippel (12.) und Sven Hofmeister (14.) nur knapp die Führung für die Gastgeber. Die schließlich Riemenschneider gelang, der einen misslungenen Torschuss von Stefan Grasse doch noch zum 1:0 veredelte (25.). Grasse hätte erhöhen (34.), Abdullah Al-Omari ausgleichen können (44.).

Die schon in der ersten Halbzeit kurzweilige Partie nahm nach der Pause weiter Fahrt auf. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, die Hausherren konterten. Mit Erfolg, denn Fabian Tippel umspielte nach einem feinen Steilpasse von Routinier Grasse FV-Rückhalt Islam Elgaz und schob zum 2:0 ein (62.). Zuvor hatte Al-Omari die beste Ausgleichschance für den FV liegen gelassen (51.) und Lukas Tippel nur die Latte getroffen (57.).

Mit seinem Freistoßtor zum 2:1 brachte Anto Kajic die Gäste ins Spiel zurück (67.). Es folgte ein offener Schlagabtausch sowie eine hektische Schlussphase nebst Felsberger Powerplay. Tore fielen indes nicht mehr. Denn Marco Wollmann und Sören Lange (SG) sowie Al-Omari, Henrik Heinemann und Semir Kurtanovic (alle FV) verloren ihre Duelle mit den Torstehern. „Wieder haben wir eine enge Partie knapp verloren“, haderte FV-Trainer Björn Kördel und reklamierte fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen. Dafür sah er die Gelbe Karte.

Brunslar: Schönewolf - Möller, Müller, Hofmeister, Hohmann - Gerhold - L. Tippel, Lange (87. Grenzebach), Grasse, F. Tippel (79. Dinc) - Riemenschneider (63. Wollmann).

Felsberg: I. Elgaz - Budach, Susilovic (46. Kurtanovic), Melke, Römer - Melnikow (65. Hoxha), S. Elgaz - Heinemann, Kajic, Jammal - Al-Omari.

VON BERND KNAUFF