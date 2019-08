FC Körle auf verlorenem Posten beim 1:3 gegen Adler Weidenhausen

Acht Minuten durften sie von ihrem ersten Punkt in der Fußball-Verbandsliga träumen. Nachdem Marcel Riemann in der 81. Minute einen Volleyschuss im Weidenhausener Tor untergebracht hatte, wussten Körles Fußballer, dass ihre Gäste aus dem Werra-Meißner-Kreis nicht unverwundbar waren.

Es war das Anschlusstor zum 1:2 und mit einem bisschen Glück würde sich womöglich noch die Chance zum späten Ausgleichstreffer bieten. Es kam anders. Die Gäste nutzten die Körler Offensivbemühungen zu einem Konter, den Christian Steinmetz in der 89. Minute mit dem dritten Treffer für die Mannschaft von Trainer Maikel Buchenau krönte.

So musste der FC Körle in seinem historischen ersten Verbandsliga-Heimspiel vor 350 Zuschauern eine 1:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Es war das gerechte Resultat eines Fußballspiels, in dem Weidenhausen alles besser konnte und besser machte als der FC. Während die Gäste Ball und Gegner laufen ließen, wurde deutlich, dass der FC Körle noch einen langen und steinigen Weg beschreiten muss, ehe er in der Verbandsliga ankommen wird.

Nach der Partie bedankten sich die Feldspieler bei Torwart Mario Umbach, dass sie keine höhere Niederlage beklagen mussten. Umbach parierte Schüsse von Thomas Hammer, Jan Gerbig, Tim Ullrich sowie Sören Gonnermann und musste sich nur bei Hammers Kopfball (31. Minute) sowie den beiden Treffern von Steinmetz (71./89.) geschlagen geben.

Spannender als das Spiel war die Pressekonferenz. „Die Niederlage nehme ich auf meine Kappe“, sagte Teame Andezion und gab damit allen Zuhörern ein Rätsel auf, ehe nach und nach ans Licht kam, was Körles Trainer mitteilen wollte. Andezion war zwar nach der 1:2-Niederlage in Flieden mit dem defensiven Zweikampfverhalten seiner Spieler sehr zufrieden gewesen, hatte aber die fehlende Initiative bei eigenem Ballbesitz bemängelt. „Ich habe bei der Besprechung vor dem Anpfiff wohl die Bedeutung gewünschter offensiver Aktionen zu sehr herausgestellt. Das hatte zur Folge, dass sich meine Spieler weniger um ihre sonstigen Stärken wie Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft gekümmert haben.“

Trainer Andezion ehrt Selbstkritik

Den Trainer ehrt seine Selbstkritik, aber selbst eine optimale Taktik hätte den Klassenunterschied zwischen den Gästen und Andezions Mannschaft nicht übertünchen können. Zu krass machten sich die voneinander abweichenden individuellen Fähigkeiten bemerkbar, und Körles erfahrener Mittelfeldakteur Eugen Wagner räumte ein: „Spielerisch können wir mit Gegnern wie Weidenhausen nicht mithalten. Also bleibt uns nichts anderes übrig als zu versuchen, mit langen Bällen aus der Abwehr zum Erfolg zu kommen.“ So sieht es mittlerweile auch Andezion. Der Trainer wird wohl nicht darauf verzichten, für die spielerische Fortentwicklung seiner Akteure zu sorgen. Es kann aber sein, dass hierzu zunächst ausschließlich die Trainingseinheiten dienen werden.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Auf den FC Körle wartet in einem weiteren Heimspiel erneut eine schwere Aufgabe, denn am Sonntag (15 Uhr) gastiert der SSV Sand beim Aufsteiger. Die Mannschaft von Trainer Mario Deppe gilt als Anwärter auf einen Platz in der Spitzengruppe und hat die Vorschusslorbeeren bisher gerechtfertigt. Die Bad Emstaler haben aus drei Spielen optimale neun Punkte geholt und rangieren damit auf dem dritten Tabellenplatz. Die klangvollsten Namen tragen neben Trainer Deppe die Mittelfeldspieler Antonio Bravo Sanchez und Steffen Klitsch sowie Torjäger Tobias Oliev, die alle schon höherklassig gespielt haben.