FC Körle erlebt ein Debakel gegen SG Bad Soden

Null zu Sieben. Sieben Gegentore in nur einer Halbzeit. „Das war unterirdisch. Die schmerzhafteste Niederlage meiner Laufbahn“, sagte denn auch Trainer Teame Andezion, der mit dem FC Körle in der Fußball-Verbandsliga gegen die SG Bad Soden mit 0:7 (0:0) unterlag.

Und hatte ordentlich Redebedarf mit seiner Mannschaft, die nach einer bis zur Pause anständigen Vorstellung anschließend eine Leistung bot, die jeder Beschreibung spottete. Weil sich die Gastgeber spätestens nach dem dritten Gegentreffer ihrem Schicksal ergaben. Weil sich Körle nicht richtig in den Zweikämpfen wehrte und Schiedsrichter Christian Stübing im Duell der beiden bislang fairsten Teams sogar ohne Karten auskam. Und vor allem: „Weil wir uns in der zweiten Halbzeit nicht mehr gegenseitig motiviert haben und einfach ein Totalausfall waren“, fasste Andezion zerknirscht zusammen.

Ex-Profi Christian Pospischil verpasste dem Aufsteiger den ersten Dämpfer. Bedient von Daniele Fiorentino ließ er drei Körler wie Jugendspieler stehen und traf zum 1:0 (47.). Mit einem sehenswerten Drehschuss (51.) und einem zweiten Versuch, der von der Linie gekratzt wurde, hätte Kadir Eren ausgleichen können. Was er nicht tat, wurde bestraft. Khaibar Amani schob eiskalt nach dem folgenden Konter und Vorarbeit Fiorentinos ein (53.).

Zehn Minuten später nahm Eren nochmals seinen Mut zusammen, startete ein Solo über 70 Metern, ließ fünf Bad Sodener stehen, ehe SG-Kapitän Christoph Neiter den folgenden Querpass von Thomas Melnarowicz abfing. Und wieder zeigte die SG prompt, wie einfach angreifen sein kann. Auch mit ruhenden Bällen. Denn niemand zeigte sich für den aufgerückten Neiter zuständig, der eine Ecke von Fiorentino einnickte (64.).

„Damit war der Bann gebrochen und unser Ziel erreicht, den Gegner müde zu spielen. Am Ende war es ziemlich leicht“, sagte Bad Sodens Sportlicher Leiter Wladimir Römmich, der seinen verletzten Bruder Anton als Trainer vertrat. Vier Mal konnten die Gäste im Duell der beiden Aufsteiger noch jubeln. Vier Mal unter gütiger Mithilfe der FC-Kicker, die fürchterliche Fehler im Spielaufbau machten.

Nach drei Vorlagen durfte auch Fiorentino treffen. Aus abseitsverdächtiger Position und nach einem langen Schlag von Neiter (77.). Eine unglückliche Figur beim 0:5 gab Torwart Mario Umbach ab, der einen Flatterball von Amani passieren ließ (78.). Gar keine Reaktion zeigte Umbach bei Fiorentinos Heber, der an die Latte ging, von dort an den Pfosten rutschte und schließlich in Zeitlupe über die Linie kullerte (80.). Sieben auf einen Streich machte dann Kevin Paulowitsch perfekt, der von einem Fehlpass profitierte (85.).