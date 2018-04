FC Körle im Derby in Haddamar unter Druck

Schwalm-Eder. Um Gruppenliga-Tabellenführer Eintracht Baunatal auf den Fersen zu bleiben benötigen Körle, Wabern und Homberg Siege. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SG Kirchberg/Lohne - FC Körle (in Haddamar). Die SG hat sich mit Frank Jäger und Paul Graf an der Spitze nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen eine gute Ausgangsposition im Abstiegskampf verschafft. Die Elf der Gäste um Spielertrainer Jörg Müller benötigt ihrerseits im Kampf um die Aufstiegsplätze jeden Zähler. Nachdem beide Mannschaften bereits während der Woche gefordert waren, dürfte für eine weitere brisante, offensiv ausgerichtete Partie anstehen. Bei der die Gastgeber auf Frank Jäger verzichten müssen.

VfR Volkmarsen - TSV Wabern. Zum Top-Spiel des Wochenendes reist das Team von TSV-Coach Kim Sippel als Dritter zum Vierten. Eine wahrlich schwierige Aufgabe für die Torfabrik vom Waberner Reiherwald um Emin Dag und Florian Korell. Denn der VfR hat von seinen acht Spielen in diesem Jahr nur eine Partie verloren. Doch vier von sieben Heimspielen wurden verloren.

Tuspo Mengeringhausen - FC Homberg. Nur drei Tage nach ihrem Spiel gegen den Ranglistenzweiten Körle trifft der Tuspo auf die Kreisstädter. Für die Seitz-Elf, angeführt von ihren Dauerbrennern Stefan Graf und Herbert Klaus zählt beim Neuling, aktuell Tabellenschlusslicht nur ein Dreier. Denn der allein erhält die Chancen in der Jagd auf die beiden Spitzenplätze der Liga. Ohne Wochenspiel belastet, sollte dies gelingen.

1. FC Schwalmstadt II - SG Schauenburg (in Ziegenhain). Die Schwälmer verloren zwar das Wochenspiel gegen Kirchberg/Lohne mit 1:2. Boten dabei jedoch eine durchaus ansprechende Leistung. Treffen Lukas Schwalm und Fabian Steffens wieder häufiger, können sie mit einem Erfolg gegen die auf einem Abstiegsplatz befindlichen Gäste wieder in die Erfolgsspur zurück kehren. Sowie Kirchberg, Brunslar und Felsberg wertvolle Schützenhilfe leisten.

KSV Baunatal U23 - Melsunger FV (Baunsberg). Nach dem hektischen Kampfspiel auf kleinem Platz in Münden erwartet den MFV in Altenbauna das Kontrastprogramm. Die U23 des Hessenligisten steht als Tabellenvorletzter mit dem Rücken zur Wand. Damit ist klar, dass die Mannschaft von Trainer Christian Leck und Kapitän Henner Schmidt diesmal sowohl spieltechnisch als auch kämpferisch gefordert ist.

FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz - SG Bad Wildungen/Friedrichstein(in Felsberg). Nach zwei Remis und vier Pleiten steht der FV unter Druck gegen die Badestädter. Die am Vorsonntag schon fünf Siege aus sechs Partien eingespielt hatten. So hofft man zu Füßen der Felsburg sehnlichst auf ein Ende der Ladehemmung von Abdullah Al Omari und Alexander Müller.

SG Goddelsheim/Münden - SG Brunslar/Wolfershausen (in Goddelsheim). Schon beim 1:1 in der Hinrunde, als für die Gäste allein Moritz Gerhold traf, tat sich die Rudolph-Elf recht schwer gegen abstiegsgefährdeten Neuling. Ein Kampf auf Biegen und Brechen wartet also auf Clas Beuscher sowie Sven Hofmeister und seine Nebenleute.

Gruppenliga Fulda

SG Aulatal - Spvgg. Hosenfeld(Sa. 16 Uhr in Kirchheim). Nach drei Pleiten in Folge sind die Aulataler auf einen Abstiegsrang zurück gefallen. Daher zählen in den verbleibenden Endspielen um den Klassenerhalt für die Pflanz-Elf nur noch Siege. Auch gegen den besten Neuling aus Hosenfeld, aktuell Tabellenvierter. (zkv)