FC Körle ist nach Derbysieg gegen Melsungen in der Aufstiegsrunde

„Derbysieger, Derbysieger“, jubelten die Spieler des FC Körle nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg im Nachbarschaftsduell der Fußball-Gruppenliga gegen den Melsunger FV. Und die Fans sangen dazu „Vizemeister, Vizemeister!“.

Nun ja, mit beiden inoffiziellen Titeln kann sich die Mannschaft um Trainer Teame Andezion verdientermaßen schmücken. Und hat sich damit aus eigener Kraft, was wohl bedeutsamer ist, als Tabellenzweiter für die Aufstiegsrelegationsrunde zur Verbandsliga qualifiziert.

1969 gegründet, feiert der FC Körle 69 in diesem Jahr sein 50-jähriges Vereinsjubiläum. „Sixty-Nine“ nennt sich der kleine, jedoch lautstark in Erscheinung getretene Fan-Club des Siegers. So war es freilich Zufall, doch scheinbar folgerichtig, dass Körles zweiter Treffer in der 69. Minute fiel: Einen energischen Alleingang von Tobias Scherbaum über die linke Seite veredelte Dennis Alberding zum 2:0. Der Treffer von Körles Doppeltorschützen bedeutete die Vorentscheidung in der von beiden Seiten leidenschaftlich geführten Partie.

Die indes auch anders hätte laufen können, denn die Bartenwetzer, zwei Spieltage zuvor bereits als Meister und Aufsteiger zur Verbandsliga feststehend, imponierten mit einer flotten Startviertelstunde. In der Andre Schnell (7.), Maximilian Kördel (13.), Carlos Michel (15.) und Niklas Rading (15.) gute Möglichkeiten ausließen. „Da haben wir es versäumt, dem Spiel in eine andere Richtung zu geben“, bedauerte MFV-Trainer Christian Leck den unglücklichen Spielverlauf für seine Elf.

Mit dem 1:0, wenig später durch den Ex-Melsunger Alberding erzielt, und von Tobias Scherbaum nach einer Taube-Ecke präzise aufgelegt, wendete sich das Blatt zugunsten der Gastgeber (22.). „Der Spielverlauf heute war eine Kopie des Saisonverlaufs: Schwach gestartet, stabilisiert und nachfolgend dominiert“, zog FCK-Coach Andezion seine Schlussbilanz.

In der Tat. Verlief die Begegnung bis zur Pause nach dem Führungstor weitgehend ausgeglichen, so waren es die Hausherren, die sich nach dem Seitenwechsel klare Vorteile erspielten. Und schließlich mit dem 2:0 belohnten. Dagegen waren Gelb-Rot gegen Körles Kadir Eren wegen Reklamierens (71.) sowie gegen Melsungens Carlos Michel wegen wiederholtem Foulspiel (79.) nur Randnotizen.

FCK:Umbach - F. Lenz, Riemann, K. Lenz, Essid - Kraus, Taube - Alberding, Scherbaum (83. Islami), Eren - Melnarowicz (89. Lohne).

MFV:Beetz - Nserat, Bijan, Schmidt, Haas (67. Kilian) - Kördel, Schnell - Rading, Michel, Hruschka - Frommann.

Von Bernd Knauff