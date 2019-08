FC Körle verpasst Coup in Flieden  nur um Haaresbreite

Beinahe hätten sie das Königreich eingenommen: Die Fußballer des FC Körle haben den turmhohen Favoriten Buchonia Flieden am Ende mächtig geärgert und trauerten nach dem 1:2 (0:2) einen greifbaren ersten Punktgewinn in der Verbandsliga hinterher.

Spielverderber war allein Fliedens Torwart Lukas Hohmann, der in der 88. Minute das mögliche 2:2 mit einer Glanztat gegen Eugen Wagner verhinderte. Körles Routinier war völlig frei zum Kopfball gekommen (88.). Der Rückkehrer tat dem Spiel seiner Mannschaft, die im Vergleich zum 0:7 in Hünfeld mit deutlich mehr Erfahrung aufgestellt war, gut.

Dennoch traten die Gäste zunächst noch zu ängstlich auf und verloren zu viele Zweikämpfe. Hessenliga-Absteiger Flieden hatte mehr Ballbesitz, ging jedoch recht planlos vor. Meistens schlugen die Gastgeber Diagonalbälle auf Zielspieler Fabian Schaub. Und hatten damit ein Mal Erfolg. Marc Röhrig sorgte aus 18 Metern für die frühe Führung (8.).

Marc Götze (12.), Schaub (17., 40.) und Röhrig (36.) verpassten das mögliche 2:0. Mit Glück und Geschick rettete sich das Team von Trainer Teame Andezion mit dem knappen Rückstand in die Pause und wurde von Minute zu Minute mutiger. „Wir haben dann viel besser gestanden und sind gut in die Zweikämpfe gekommen“, lobte Andezion die Leistungssteigerung seiner Schützlinge. Lediglich bei einem ruhenden Ball war der Neuling nicht zur Stelle. Das nutzte Andre Leibold zum 2:0 aus (76.).

Körle ließ sich davon nicht beirren. Eine kurze Ecke von Julian Umbach – übrigens weder verwandt noch verschwägert mit Torwart Mario Umbach – ließ der kurz zuvor eingewechselte Dennis Alberding geschickt durch. Christian Kress konnte nicht mehr ausweichen, so dass der Ball vom Fuß des Verteidigers ins eigene Netz kullerte (81.). Das war das erste Verbandsliga-Tor in Körles Vereinsgeschichte. Und es fehlte nicht viel zum Zweiten. Wenn Hohmann nicht so glänzend gegen Wagners Kopfball reagiert hätte (88.). Oder Fitim Islami etwas genauer gezielt hätte (90.).

Körle: M. Umbach - F. Lenz, Riemann, Dobler-Eggers, K. Lenz - J. Umbach (82. Rumpel) - Islami, Taube, Wagner, Sufi (75. Alberding) - Melnarowicz.

SR:Haustein (Buseck).Z: 300.

Tore:1:0 Röhrig (7.), 2:0 Leibold (76.), 2:1 Kress (81., Eigentor).