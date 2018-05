Festors Tore reichen Großenenglis nicht zum Sieg

Großenenglis. Chance vertan: Der TuS Viktoria Großenenglis hat in der Frauenfußball-Hessenliga einen Sieg gegen den FSV Hessen Wetzlar II verschenkt und musste sich gegen den Tabellenfünften mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

„Wer weiß, vielleicht ist das der eine Punkt, der uns am Ende helfen wird“, versuchte TuS-Trainer Daniel Döring das Positive zu suchen, ehe am Mittwoch das nächste Kellerduell beim Tabellenvorletzten TSG Neu-Isenburg (20 Uhr) und am Samstag (17 Uhr) das wichtige Heimspiel gegen SF BG Marburg anstehen.

In einem kampfbetonten, spannenden und überwiegend von der Viktoria bestimmten Spiel hatten die mit nur elf Kickerinnen angetretenen Gäste Seite mehrfach das Glück auf ihrer Seite, weil der TuS Chancen in Hülle und Fülle vergab. „Großenenglis hätte eigentlich gewinnen müssen, doch meine Mädels haben eine sensationell kämpferisch starke Leistung geboten“, sagte Gästetrainer Ralf Pinkl.

Jana Schwaab (4.), Luise Hertel (9.) und Carina Jäger (17.) hätten das Döring-Team schon früh beruhigend in Führung bringen können. Wetzlar tauchte in der 23. Minute erstmals gefährlich vor dem von Lisa Marie Kaiser gehüteten Tor auf. Ann-Kathrin Kundermann und Mara Bonnert brachten den Ball aber nicht im Netz unter. Das rächte sich, weil es Großenenglis im vierten Anlauf besser machte.

Viktoria Strafstoß verweigert

Julia Faupel setzte sich auf der linken Seite durch, flankte auf den langen Pfosten und Laura Festor köpfte zum 1:0 ein (33.). Die Freude darüber dauerte keine Minute, weil Ann-Kathrin Kundermann die TuS-Abwehr im direkten Gegenzug überraschte und zum 1:1 erfolgreich war (34.).

Nach der Pause drängte die Viktoria auf die erneute Führung. Und die gelang schließlich wieder Laura Festor. Mit Wut im Bauch und sehenswert aus zehn Metern (50.). Danach scheiterten Johanna Pospich (54.) und Jana Schwaab (62.). Und wieder schlugen die Südhessinnen zurück und nutzten ihre dritte Gelegenheit zum 2:2 aus. Wiederum war Kundermann zur Stelle (65.).

Dann trat der Unparteiische Tomas Zahorec (Kassel) auf den Plan: Zunächst verweigerte er Julia Faupel einen möglichen Strafstoß (69.). Zwei Minuten später zeigte er nach erneutem Foulspiel an Faupel auf den Punkt. Die ansonsten sichere Torschützin Jana Schwaab scheiterte jedoch an Gästetorhüterin Anja Lepper (71.). In der Nachspielzeit sah Viktorias Julia Stemmler noch die Gelb-Rote Karte (90.+2).

TuS: Kaiser - Stemmler, Winter, Körbel (67. Wanner), Unzicker (81. Knauf) - Jäger, Festor, Hertel (57. Trost), Schwaab - Faupel, Pospich.(zvw)