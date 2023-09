Franka Feihe beißt sich durch - Titelverteidiger raus

Von: Ralf Ohm

Teilen

„Ich komme wieder“, sagten Fabian Frischholz und Thomas Hertha unisono. Ein Kompliment über den reibungslosen Turnierablauf auf der Anlage von BW Melsungen, das in ein Versprechen bezüglich der dritten „Melsungen Open“ mündete, nachdem die Tennisspieler des ESV Jahn Kassel und ST Lohfelden etwas überraschend die Herren bzw. die Herren 40 Konkurrenz gewonnen hatten.

Melsungen – Denn: Titelverteidiger Vincent Simoens, das 16-jährige Talent des TC Kassel, war bereits im Viertelfinale nach einem äußerst engen Match (7:5, 3:6, 9:11) gegen Frederic Fuchs ausgeschieden. Der Favoritenschreck des TC Lohne musste danach allerdings im Halbfinale gegen Georgi Davidov (TC RW Rotenberg) mit 2:6 und 1:6 die Segel streichen. In das war Fabian Frischholz ohne Satzverlust eingezogen - und setzte mit 6:3 und 6:1 seinen Siegeszug fort.

Für den Titelverteidiger des Herren 40 Turniers, Christian Rupprich, war im Halbfinale Endstation. Der Lokalmatador verlor gegen den an Nummer zwei gesetzten Lars Schidewolf mit 3:6 und 5:7. Der Ahnataler war dann allerdings in einem einseitigen Endspiel gegen Thomas Hertha (2:6, 2:6) chancenlos.

„Vier Spiele in zwei Tagen waren eine große Herausforderung für mich, zumal ich im Halbfinale ziemlich kämpfen musste“, gestand der Unterlegene. Der Rupprich-Nachfolger dagegen freute sich darüber, „dass ich im Finale noch mal eine Schüppe drauf legen konnte.“ Was sich dann in einer guten Länge seiner Bälle sowie einem druckvollen Aufschlag niederschlug.

Bei den Damen musste sich Rosina Campisano (TC Kassel) erneut mit dem zweiten Platz zufrieden geben, obwohl Titelverteidigerin Lena Engles nicht am Start war. In ihre Rolle rückte die 15-jährige Franka Feihe (MTV Bamberg). In einem hochklassigen Finale zweier starker Grundlinienspielerinnen konnte sich das Talent aus Battenberg mit 6:3, 1:6 und 10:4 gegen die Treysaerin durchsetzen.

Es war ihr einziger Satzverlust während des Turniers in einem engen Match. Rosina Campisano hatte bis dahin die größten Probleme im Halbfinale gegen Francesca Ivanovic (TC Wettenberg). Nach einem 0:6 im ersten Satz setzte sie sich noch mit 6:4 und 10:3 durch. Um zum zweiten Mal vergeblich nach den Sternen zu greifen.

Siegerin im Damen-Einzel: Franka Feihe (MTV Bamberg), die in einem spannenden Finale Rosina Campisano bezwang. © Richard Kasiewicz