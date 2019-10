Standortbestimmung für Großenenglis gegen Gläserzell

Frauen-Hessenliga

Großenenglis – Der dritte Saisonsieg im dritten Heimspiel soll her: Am heutigen Donnerstag will der TuS Viktoria Großenenglis seine bisher makellose Bilanz auf dem heimischen Rasen gegen den SV Gläserzell ausbauen (15 Uhr).