Viktoria-Trainer Wiegand beim Debüt gegen Topfavoriten angriffslustig

Ein schwierigeres Auftakt-Pflichtspiel gibt es nicht für Alessandro Wiegand: Der neue Trainer des Frauenfußball-Hessenligisten TuS Viktoria Großenenglis trifft mit seinem Team zum Rückrundenstart auf Spitzenreiter Kickers Offenbach (Sa. 16 Uhr).

Die Erfahrungen aus dem Hinspiel, als die Borkenerinnen beim 0:5 chancenlos waren, lassen ein einseitiges Duell erwarten. Wiegand hingegen stellt sich auf ein ausgeglichenes Duell ein: „Wir werden spielerisch stärker dagegen halten als in der Hinrunde. Die Mädels sind fit und haben Bock auf die Partie.“ Die bisherigen drei Testspiele gegen Anraff (6:0), Borchen (1:2) und Lollar (1:1) sowie der Gewinn der Hallenkreismeisterschaft unterstreichen die Ambitionen des 24-Jährigen auf eine Überraschung gegen den Favoriten.

Zumal die Platzverhältnisse für das Kurzpassspiel des Gegners hinderlich sein dürften. Um häufig Ballverluste zu provozieren, soll das Mittelfeldzentrum um Rojin Balica und Laura Festor kompakt und laufstark agieren. Und so die Passwege auf die schnellen Flügelspielerinnen der Kickers zustellen. „Dass meine Elf nur in der eigenen Hälfte auf Konter lauert, möchte ich aber auch gegen einen solchen Top-Verein vermeiden“, betont Wiegand.

Die Aufstellung ist derweil noch völlig offen, weil der TuS-Trainer keine Ausfälle zu beklagen hat und das Abschlusstraining für eine endgültige Entscheidung abwarten wird. Wichtig sind für Wiegand ballsichere Akteurinnen, die im Spielaufbau trotz des zu erwartenden hohen Angriffspressings des Auswärtsteams die Ruhe und Übersicht behalten.

Was beim Blick auf die Offensive der Südhessinnen eine schwierige Aufgabe darstellen wird. Denn zum ohnehin torgefährlichsten Angriff stieß in der Winterpause Ginalolita Buglisi (98 Treffer in 57 Hessenliga-Partien) hinzu. Die Torschützenkönigin der letzten Jahre kehrte nach einem halbjährigen Regionalliga-Gastspiel bei Neu-Isenburg in die Spielklasse zurück. Das OFC-Trainerduo Johannes Munkelt und Nicolai König begrüßte außerdem die Neuzugänge Mila Rausch (Pilgerzell), Hannah Marx (FFC Frankfurt II) und Jule Fuldner (Hessen Kassel).