4:3-Sieg nur schwacher Trost für TSV Obermelsungen

Obermelsungen - Trotz eines 4:3-Erfolges gegen BG Marburg II müssen die Verbandsliga-Frauen des TSV Obermelsungen absteigen.

Zunächst überwog beim TSV Obermelsungen die Freude über den Dreier zum Saisonabschluss. Dann war aber die Enttäuschung groß, als bekannt wurde, dass der 4:3 (1:1)-Sieg des heimischen Frauen-Verbandsligisten gegen die Reserve von Blau-Gelb Marburg am Ende nicht reichte, weil zur gleichen Zeit der SC Soisdorf mit 2:1 in Anraff gewann. „Ich musste kurzfristig auf vier Stammspielerinnen verzichten, aber meine Spielerinnen zeigten eine tolle Moral“, lobte TSV-Trainer Karl-Martin Weinzierl sein Team.

Die Gäste, nur mit 12 Spielerinnen angereist, hatten in der Anfangsphase viel Glück, weil Elli Dück mit zwei Pfostenschüssen (3./14.), Jana Diehl (5.) und Klara Schade klare Chancen nicht verwerten konnten. „Da hatten wir eigentlich zurückliegen müssen“, bekannte Gästetrainer Matthias Reinhardt. Effektiver zeigten sich die Gäste, die in der 19. Minute durch Eva Lehmler zum 0:1 trafen. Doch Obermelsungen antwortete prompt: mit dem Treffer von Aridona Kuljici zum 1:1 (22.).

Nach dem Wechsel setzte sich die wieselflinke Katharina Axt gegen mehrere Abwehrspielerinnen durch und brachte den TSV mit einem als Flanke gedachten Schuss in Führung (53.). Dann wendete sich - für Minuten - das Blatt, als Leslie Abram (57.) und Katharina Dunst (65.) für das 3:2 der Marburgerinnen sorgten. Bei denn dann aber durch das verletzungsbedingten Ausscheiden der starken Katharina Dunst (82.) alle Dämme brachen. Die BG-Reserve überließ den Gastgeberinnen völlig das Feld, was Elli Dück (87.) zum Ausgleich nutzte. Ein Eigentor von Kira Simon nach einem Arnold-Eckball (90.+4) bescherte Obermelsungen in der Nachspielzeit noch den Sieg. Ein schwacher Trost.