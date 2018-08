Frauenfußball-Gruppenliga: FSG Gudensberg nun ohne Ellenberg

Schwalm-Eder. „Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass der Spielplan sehr entzerrt ist“, das sagt Oliver Radecke, Coach des SC Edermünde, mit Blick auf die neue Saison in der Frauenfußball-Gruppenliga.

Lediglich neun Teams sind am Start, darunter mit Edermünde, dem TSV Mardorf, der FSG Gudensberg und dem TuS Viktoria Großenenglis II vier heimische Teams, nachdem sich der TSV Obermelsungen über die Relegation für die Verbandsliga qualifizieren hatte.

Erstes Schwalm-Eder-Duell am Sonntag

Offiziell geht es am kommenden Wochenende los. Und doch hat Edermünde bereits das erste Kräftemessen hinter sich – und musste in einer vorgezogenen Partie gegen den TSV Flechtdorf die erste Niederlage einstecken (0:3). Flechtdorf ist als souveräner Kreisoberliga-Meister zusammen mit Vize-Meister TSV Grebendorf einer von zwei Neuen. Das erste Spiel im Schwalm-Eder-Kreis geht am Sonntag (17 Uhr) in Dissen über die Bühne, wenn Gastgeber Gudensberg gegen Großenenglis II gefordert ist.

FSG Gudensberg mit breitem Kader

Ohne Ellenberg, aber dafür mit einem breiten Kader geht die FSG Gudensberg in die Spielzeit. Dass Ellenberg aus der Spielgemeinschaft ausgestiegen ist, hatte keine zwischenmenschlichen Gründe. „Nachdem sich die für den Frauenfußball Verantwortlichen zurückgezogen haben und sich keine Nachfolge gefunden hat, war das der einzig mögliche Schritt“, beschreibt Trainer Adam Kostorz. Auf seine Kaderzusammensetzung hat die Entscheidung keinen Einfluss, denn alle Ellenberger Spielerinnen bleiben ihm erhalten.

Hinzu kommen sieben Neuzugänge: Klara Amoneit und Isabell Sonntag von der SG Hombressen sollen die Abwehr verstärken, Anna Koch vom TSV Metze ist im Sturm zuhause und die Nachwuchsspielerinnen Amy Vent, Hanna Pommerening, Lena Nix und Lisa Helten sieht Kostorz im Mittelfeld. „Durch die vielen jungen Spielerinnen findet ein kleiner Umbruch statt. Deswegen muss es unser primäres Ziel sein, die Mädels an die neue Klasse heranzuführen.“ Alle Neuen hätten während der Vorbereitung viel Ehrgeiz und Talent gezeigt, was den Konkurrenzkampf steigere. Insgesamt war Kostorz mit den Einheiten zufrieden und sieht seine Mannschaft taktisch variabler aufgestellt.

Großenenglis II wieder mit Käßner und Schäfer

Einen externen und zwei interne Neuzugänge begrüßt Trainerin Sonja Wingefeld im Kader von Großenenglis II: Vom Ligakonkurrenten TSV Mardorf kommt Torfrau Jasmin Höse. Zudem kehrt Jennifer Käßner nach ihrer Babypause zurück und auch Lucienne Schäfer, die zuletzt wegen einer Weiterbildung pausiert hatte, steht wieder zur Verfügung. „Die beiden werden unsere Defensive verstärken“, sagt Wingefeld, die selbst nicht mehr auf dem Platz mitmischen möchte. Wingefeld peilt einen Platz im Mittelfeld an und sieht in ihrem kleinen Kader viel Potenzial und beschwört den Teamgeist. Allerdings: Nach der Vorbereitung zieht die Trainerin ein durchwachsenes Fazit, vor allem im Hinblick auf die Beteiligung bedingt durch die Ferien.

Von Sina Ternis