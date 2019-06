FSG  Chattengau/Metze hofft nach 4:0 auf Aufstieg in die Kreisoberliga

Das ist mal eine Ansage: Mit 4:0 (2:0) kanzelte die FSG Chattengau/Metze in der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga die SG Beiseförth/Malsfeld ab und besitzt weiter Chancen auf den Aufstieg.

Allerdings müsste dazu die SG Uttershausen/Lendorf am Samstag (16 Uhr) in Beiseförth verlieren. „Eigentlich hätten wir noch höher gewinnen müssen, aber so war es wenigstens ein versöhnlicher Abschluss“, freute sich Chattengaus Trainer Hans-Günter Kempf, dessen Team nun drei Punkte bei 5:2-Toren auf dem Relegations-Konto hat. Anfangs hielt der Noch-Kreisoberligist von Coach Benjamin Giesen mit und hatte eine Großchance durch Daniele Gianotti, der aber am überragenden Torwart Peter Gutbier scheiterte (18.).

Besser machten es die Gastgeber, die nach einer scharfen Hereingabe von links durch Felix Franke, dem ein Eigentor unterlief, mit 1:0 in Führung gingen (20.). Nur drei Minuten später lochte Fabian Otto zum 2:0 ein. Pech hatte die SG, weil ein Kopfball von Rasheed Yaseer auf der Latte landete (33.). Zwei Minuten später zeigte erneut Peter Gutbier sein großes Können, als er einen Freistoß mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte.

Nach dem Wechsel war zunächst Beiseförth am Zuge. Doch Alizada Mohammad (46.) und Kilian Weißenburg (51.) verpassten den möglichen Anschlusstreffer. Das bestraften die bissigeren Gastgeber, die durch Koch auf 3:0 erhöhten (54.). Als dann auch noch Nils Fischer mit einem Strafstoß an Torhüter Gutbier scheiterte, war die Messe gelesen (61.). Oliver Kotula sorgte mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel für das 4:0 (66.).

Samstag entscheidendes Spiel in Beiseförth

Im letzten Relegationsspiel steht Beiseförth/Malsfeld am Samstag (16 Uhr, Beiseförth) gegen Uttershausen/Lendorf vor einer schier aussichtslosen Mission. Nur ein Sieg mit mindestens sieben Toren Differenz würde die Fuldalöwen noch retten. Den Gästen genügt schon ein Remis, um den Aufstieg perfekt zu machen. Allerdings fehlt nun Fatih Elgaz mit einer schweren Knieverletzung.

Von Uwe Verch