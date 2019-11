FSG Gudensberg nach 4:2 beim SC Edermünde neuer Tabellenführer

Spannend war es nicht. Souveräner als erwartet gewann die FSG Gudensberg das Nachbarschaftsderby beim SC Edermünde und kletterte mit dem 4:2 (3:0)-Sieg an die Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga.

Erst als der neue Tabellenführer in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückgeschaltet hatte, wurden auch die Gastgeber mutig. Sie belohnten sich mit zwei Treffern, die aus einem 0:3 ein 2:3 machten, sodass die Partie zwischen der 71. und 86. Minute doch noch interessant wurde. Dann aber entschied Gudensbergs Stürmer Tom Siebert mit seinem dritten Tor das Spiel zugunsten der Gäste.

In den ersten 45 Minuten spielte nur die FSG. Und weil Siebert und sein Sturmpartner Nico Döring diesmal sehr effektiv abschlossen, stand es schon nach 40 Minuten 3:0 für Gudensberg. Das erste Tor war für Siebert eher untypisch, denn der schnelle Mann, der so gern über die Flügel kommt, verwertete in der 21. Minute ein Tropmann-Zuspiel in der Manier eines Strafraumstürmers.

Zwölf Minuten später war Siebert aber in seinem Element, denn Tropmanns Steilpass landete halblinks im freien Raum, den Siebert zu einem Sprint und einem Linksschuss ins lange Eck nutzte.

Weitere sieben Minuten danach schlüpfte der talentierte Gudensberger in die Rolle des Vorbereiters. Und es war Nico Döring, der sich die Chance zum 3:0 nicht entgehen ließ.

Aber nach der Pause setzten die Gäste nicht nach und wurden bestraft. Zunächst durch den strammen Schuss von der Strafraumgrenze, mit dem Nico Langhans auf 1:4 verkürzte (56.) und schließlich durch den Kopfball von Robin Zadach (71,), mit dem der SC-Joker das Spiel vorübergehend spannend machte.

Spielverlauf und Resultat spiegelten sich nach dem Schlusspfiff in den Minen der beiden Trainer. Christoph Grunewald wirkte enttäuscht, denn der SC-Coach hatte gehofft, dass seine Mannschaft mutig aufspielen würde, aber davon konnte in der ersten Halbzeit keine Rede sein. „Es sah so aus, als ob wir Angst hatten, aber ich weiß nicht warum“, sagte der Trainer, der auch bemängelte, dass seine Mannschaft in der ersten Halbzeit ihr Glück meistens mit langen Bällen versuchte.

Auch mit dem Auftritt seiner Spieler in der zweiten Halbzeit war Grunewald nicht restlos zufrieden. „Es sah besser aus, aber das lag auch daran, dass die Gudensberger einen Gang zurückgeschaltet hatten“, resümierte der SC-Coach.

Andre Fröhlich dagegen war restlos begeistert. „Bis zum ersten Gegentor war das, was meine Mannschaft geleistet hat, überragend“, stellte Gudensbergs Trainer fest. Fröhlich freute sich besonders darüber, dass seine Defensive bis zu Langhans’ Treffer keine Torchance zugelassen hatte und lobte Siebert für dessen Gefährlichkeit und Effizienz.