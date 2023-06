FSG Hochland: Aus Rivalen werden Freunde

Von: Sebastian Schmidt

Neue Saison, neue Spielgemeinschaft. Das ist inzwischen ein ungeschriebenes Gesetz für den Schwalm-Eder-Kreis. Während das nicht selten Wort-Ungetüme zur Folge hat, weil jedes Dorf Teil des Namens sein möchte, sind sie beim TSV Gilserberg und TSV Moischeid pragmatischer veranlagt. Und suchen ihr Glück ab der kommenden Spielzeit als FSG Hochland.

Gilserberg/Moischeid – „Das ist die einzige Möglichkeit, dass im Hochland in Zukunft vernünftig Fußball gespielt werden kann“, macht Moischeids Sportlicher Leiter Jens Lomp deutlich. Und Steffen Nordmann, der 1. Vorsitzende des TSV Gilserberg, erklärt: „Beide Vereine liegen nicht nur geografisch, sondern auch bei der Philosophie eng beinander. Wir haben identische Probleme und suchen nach gemeinsamen Lösungen.“

Schon länger laufen Gespräche zwischen den Vorständen beider B-Ligisten. Den Stein ins Rollen brachten aber die Spieler selbst. Denn als bei beiden Klubs die Trainingsbeteiligung sank, legten sie ihre Einheiten zusammen. Auf kurzem Dienstweg, weil nämlich Gilserbergs Torhüter André Boucsein der Brüder von Moischeids Verteidiger Marcel ist.

Alles andere als selbstverständlich. Schließlich schenkten sich die Rivalen in den Derbys nie etwas. In dieser Saison gewann Moischeid das Hinspiel in der B 3 mit 5:2 nach 0:2-Rückstand. Das wilde Rückspiel endete 3:3. In der Saison 2014/15 war es noch verrückter, weil Moischeid zunächst mit 6:2 nach 1:2 triumphierte, ehe Gilserberg im Rückspiel ein 0:1 in ein 5:1 umwandelte.

Doch von Wehmut keine Spur. „Dann suchen wir uns eben einen neuen Derby-Gegner“, erklärt Nordmann und nimmt auch denjenigen den Wind aus den Segeln, die Bedenken haben, weil es zwischen 1992 und 1997 schonmal eine SG Gilserberg/Moischeid gab, ehe sich die Nachbarn wieder trennten.

Für den zweiten Anlauf haben sie eine Steuerungsgruppe und ein Fachgremium gebildet mit „offenen Diskussionsrunden.“ Alle Meinungen sollen einfließen. Und wer zweifelt, der ist halt (erstmal) nicht dabei. So wie der Gilserberger Spielertrainer Markus Trümner, der nach zehn Jahren treuen Diensten pausiert und sich der Darts-Abteilung widmet. „Ohne Groll und mit der Option, jederzeit hinzuzustoßen“, wie Nordmann bekräftigt.

Erster Trainer der Fußball-Spielgemeinschaft Hochland wird Christian Messirek, der bislang Coach in Moischeid war und in diesem Sommer die C-Lizenz angeht. Ihm zur Seite stehen Leon Vaupel, bis dato Gilserbergs Kapitän, und Lucas Künzel als Moscheids letzter Co-Trainer. Aus zwei Vereinen wird in der Saison 2023/24 auch nicht „nur“ eine FSG, sondern gleich zwei Mannschaften, die in die heimischen B-Ligen eingeteilt werden. Trikots in den neuen Farben Grün und Schwarz sind bestellt. Auch der Start der Vorbereitung ist bereits fix. Los geht’s am 1. Juli mit einer gemeinsamen Wanderung vom Sportplatz Moischeid zum Sportplatz in Gilserberg. Und dann wollen sie zusammen wachsen. Damit die neue FSG zumindest mittelfristig ein A-Ligist wird.

Neuer Trainer der FSG: Christian Messinek. © Privat