Fünf Rückkehrer des Melsunger FV bereit für Kellerduell bei Türkgücü

Wann, wenn nicht jetzt? Am Samstag hat der Fußball-Verbandsligist Melsunger FV beste Chancen, den ersten Saisonsieg zu landen, denn im Kellerduell gastieren die Bartenwetzer beim Schlusslicht SV Türkgücü Kassel (16.30 Uhr, Nordstadtstadion).

Allerdings tut Melsungens Trainer Peter Wefringhaus weiterhin alles, um den zu erwartenden Druck von seinen Spielern zu nehmen. „Ein Sieg wäre schön, weil er Selbstvertrauen und Lockerheit zurückbrächte, aber eine Niederlage würde den Abstiegskampf noch lange nicht aussichtslos machen.“

Unterdessen muss der MFV wie berichtet wohl bis zum Ende der Saison auf Andre Schnell verzichten (Kreuzbandriss). Glück im Unglück hat das Team, dass fünf bisher erkrankte beziehungsweise verletzte Spieler nun fit sind: Tobias Frommann, Alexander Raabe, Niklas Rading, Hendrik Schmidt und Niklas Müller. Dagegen wird Abwehrchef Wojciech Bijan weiterhin fehlen.

Inzwischen hat jeder Spieler erkannt, dass sich im Vergleich zur vergangenen Saison eine Menge verändert hat und jede Partie in der Verbandsliga eine riesengroße Herausforderung ist. „Die Verbandsliga hat die Spieler geerdet“, sagt Wefringhaus.

Türkgücü braucht nach 0:8 Lockerheit

Der SV Türkgücü ist in einer ähnlichen Situation. Einige Spieler haben die Schwere der Aufgabe unterschätzt und sind spätestens nach der 0:8-Niederlage in Bad Soden auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Ebenso wie Wefringhaus sagt Hüseyin Üstün: „Wir brauchen einen Sieg für mehr Lockerheit.“ Allerdings sieht Türkgücüs Trainer das Kellerduell als richtungsweisend an und betont: „Melsungen müssen wir schlagen.“

Selbstüberschätzung, mangelnde Erfahrung und die Vernachlässigung taktischer Disziplin macht der Coach für den Fehlstart verantwortlich. Das soll aber nicht heißen, dass Üstün von seinen Spielern bisher total enttäuscht ist, denn es gab Lichtblicke. Wie bei der 1:3-Niederlage in Willingen. „Wir haben in der 60. Minute noch 1:0 geführt und hatten unseren Gegner bis dahin an die Wand gespielt“, sagt der Coach.