Für Schwalmstadt rückt nach 3:3 gegen Dörnberg der Abstieg immer näher

Missliche Lage: Hier ist der Ball zwischen Schwalmstadts Torschützen Leonard Freund (links) und Dörnbergs Kevin Richter eingeklemmt. Nach dem 3:3 im Kellerduell droht dem FCS mehr denn je der Absturz in die Gruppenliga.

Ziegenhain. Die Gruppenliga rückt bedrohlich nahe für die Fußballer des 1. FC Schwalmstadt: Im Kellerduell der Verbandsliga kam das Team von Trainer Atilla Güven nicht über ein 3:3 (1:1) gegen den FSV Dörnberg hinaus.

„Wir nutzen unsere Chancen nicht und kassieren Gegentore nach unnötigen Fouls. So steigt man ab“, sagte der sichtlich mitgenommene Güven. Sogar eine blutende Wunde am Mittelfinger hatte sich der Lehrer zugezogen, weil er sich zu heftig über das 3:3 von Leonard Freund gefreut hatte. Das war das erste Verbandsliga-Tor des Rechtsaußen, der eine Flanke von Lukas Schwalm veredelt hatte (86.).

Und trotz elf Minuten Nachspielzeit – acht davon im zweiten Durchgang – war das der Schlusspunkt unter eine denkwürdige Partie. Nach einem Spiel, in dem die Dörnberger in der Endphase mehr am Boden lagen als standen. „Von Zahnfleisch war bei uns keine Rede mehr. Wir sind komplett wund gelaufen“, erklärte FSV-Coach Dirk Lotzgeselle das zeitbringende Verhalten seiner Schützlinge, denen das Remis mehr nützt. Der FSV kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen, während Bad Soden und der FCS auf Schützenhilfe angewiesen sind.

„Fußball ist Kopfsache. Würden wir im Mittelfeld stehen, hätten wir 4:2 oder 5:2 gewonnen. Jetzt brauchen wir ein Wunder. Mindestens eines“, analysierte Tobias Kreuter. Schwalmstadts Rückhalt war dreimal chancenlos, weil seine Vorderleute schlecht verteidigten. Das 0:1 resultierte aus einem eigenen Einwurf. Pascal Kemper und Dennis Dauber nahmen den Ball auf, düpierten mit einem Doppelpass vier Schwälmer, ehe Dauber eiskalt abschloss.

Fabian Seck trifft zweimal

„Das war unser Weckruf“, wusste Kreuter. Schwalmstadt nahm den Kampf an. Nicht von ungefähr gelang dem FCS-Mann mit der größten Leidenschaft ein Doppelpack. Dem stürmenden Abwehrchef Fabian Seck nämlich, der zwei blitzsaubere Kopfballtreffer markierte. Zunächst nach einem Freistoß von Patrick Herpe (22.), später nach einer Ecke des Kapitäns (55.). Ansonsten blieb Herpe ebenso unter seinen Möglichkeiten wie dessen Angriffskollegen.

Leon Lindenthal etwa fiel zunächst nur durch ein überhartes Einsteigen gegen den starken FSV-Torwart Marius Schaub auf (34.) und ließ dann ein sicheres Tor liegen. Nach einem Pass von Timo Brauroth war die Nummer elf durch. Doch anstatt den Schlussmann zu überlaufen oder zu überlupfen, schoss er ihn kläglich an (54.). „Den muss er machen. Wir hatten bis zum 2:2 alles im Griff“, haderte Güven.

Der Ausgleich fiel per Freistoß von Dauber sehenswert, nachdem der aufreizend lässig agierende Vedran Jerkovic FSV-Kapitän Kemper gefoult hatte (66.). Das weckte die Lebensgeister der Gäste – und beim FCS hatten sie Dauber immer noch nicht auf dem Schirm. Das Kraftpaket kam nach einem Freistoß aus 40 Metern von Serhat Bingül frei zum Kopfball – 2:3 (74.).

Ab dann war’s ein offener Schlagabtausch. Das 3:3 durch Leonard Freund hätte nicht die letzte Pointe sein müssen. In der vierten Minute der Nachspielzeit klärte der eingewechselte Lukas Ide vor Andreas Schulze nach einem Konter über Kemper und Rico Lotzgeselle. Das verhinderte immerhin, dass Schwalmstadt schon für die Gruppenliga planen muss. Auch, weil Bad Soden mit 1:2 gegen Johannesberg unterlag.