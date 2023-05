Fuldalöwen/Beisetal ist am Ziel: Tag der Entscheidungen in den Fußball-Kreisligen Schwalm-Eder

Auch Borken/Si./Freu. und Brunslar/Wo. II feiern

Ab in die Kreisoberliga: Pascal Seitz (l.) und Tom Holzhauer trafen für die SG Fuldalöwen/Beisetal zur vorzeitigen Meisterschaft in der Kreisliga A 1.

Das ging jetzt fix: In den beiden Fußball-Kreisligen A sowie in der B 3 stehen bereits alle Aufsteiger fest. Lediglich drei Entscheidungen im Bereich der Relegation sind in den Ligen mit ersten Mannschaften noch offen.

Der Doppelaufstieg

„Fünf ziehen an einem Strang“ lautete die Überschrift unserer Zeitung am 5. Juli 2022, als wir die neue Spielgemeinschaft Fuldalöwen/Beisetal mit einer Lesegeschichte vorstellten. Und sie haben eindrucksvoll Taten folgen lassen, die Spieler und Ehrenamtlichen, die aus dem FSV Rengshausen, TSV Niederbeisheim, SV Oberbeisheim, FC Beiseförth und TSV Malsfeld zusammen kamen.

Die vorläufige Krönung einer vorbildlichen Zusammenarbeit ist nicht weniger als der Doppelaufstieg in die Kreisoberliga und Kreisliga A. Denn nachdem die zweite Mannschaft sich vorzeitig den Titel in der B 1 sicherte und die Tabelle weiterhin ungeschlagen anführt, zog nun die „Erste“ nach. Beim 4:0 (2:0) gegen die SG Altmorschen/Binförth ließ das Team von Trainer Kai Helfers nichts anbrennen. Der erst 18-Jährige Tom Holzhauer ebnete den Weg mit einem Doppelpack in den ersten 20 Minuten. Pascal Seitz und Felix Franke erhöhten nach der Pause in Beiseförth.

Mit der vorzeitigen Meisterschaft in der A 1 einhergeht, dass die SG Ungedanken/Mandern als Relegationsteilnehmer der Aufstiegsrunde fix ist. Im Tabellenkeller machen der FC Körle II und die SG KiLoHa II Abstieg und Relegationsteilnehmer unter sich aus.

Schwälmer Happy-End

Während die SG Asterode/Christerode/Olberode ihren Aufstieg aus der A 2 längst gebührend gefeiert hat, bleibt dahinter das Rennen um den Relegationsplatz zwischen der SG Di/Na/Tro und dem TSV Mengsberg/Wiera II bis zum Schluss umkämpft. Spannend daneben ist, ob sich die SG Landsburg, der TSV 05 Remsfeld (spielen am letzten Spieltag in Schwalmstadt-Allendorf gegeneinander) oder die SG Neuental/Jesberg II noch retten können bzw. in die Relegation müssen.

Dieser Kelch ist nun am 1. FC Schwalmstadt II vorüber gegangen. Denn das Team von Trainer Sven Köhler entschied das Kellerduell in Zimmersrode mit 3:0 für sich – und unterlag nicht mit 0:3, wie in unserer gestrigen Ausgabe durch einen Übermittlungsfehler versehentlich gemeldet. „Die Entwicklung stimmt uns zuversichtlich, weil wir mit einigen Spielern aufgebaut haben, die teilweise drei, vier Jahre nicht mehr im Verein aktiv waren“, lobt Co-Trainer Mario Naumann die Mannschaft, die zudem auch Unterstützung von „oben“ und den Alten Herren bekam. Nico Rettig (10.), Arshia Beigloo (20.) und Kapitän Nils Naumann (50.) sicherten dem FCS II mit ihren Treffern den vorzeitigen Klassenerhalt.

+ Vater des Erfolgs: Rouven Balamagi hat die FSG Borken/Singlis/Freudenthal als Trainer und Torjäger zurück in die Kreisliga A geführt. © Pressebilder Hahn

Der doppelte Aufstieg

Zwei Sportplätze, zwei Vereine, ein gleichzeitig erreichtes Ziel: In der Kreisliga B 3 haben die FSG Borken/Singlis/Freudenthal und die SG Brunslar/Wolferhausen II das packende Titelrennen für sich entschieden. Nachziehen kann hier die SG WeWaLe-Hülsa, die sich durch den 7:0-Kantersieg über den TSV Jahn Pfieffe den Relegationsplatz gesichert hat.

Die kniffligere Aufgabe zu lösen hatte die FSG, die sich im Spitzenspiel gegen die SG Bad Zwesten/Urfftal mit 4:0 behauptete. Bis zur 85. Minute herrschte indes noch etwas Spannung, ehe Spielertrainer Rouven Balamagi mit dem 3:0 – seinem 21. Saisontor – die letzten Zweifel beseitigte. Damit kehrt Borken/Singlis/Freudenthal nach fünf Jahren zurück in die A-Liga.

Neuland wird die A-Liga für Brunslar/Wolfershausen II, das sich durch das 5:0 in Besse den Aufstieg sicherte. „Dieser Erfolg ist lang ersehnt, weil wir nun endlich jungen Spielern, die es noch nicht direkt in die Gruppenliga schaffen, einen besseren Unterbau bieten können“, frohlockt der Sportliche Leiter Nico Röhn. Und lobt neben der guten Arbeit von Trainer Dennis Kaufmann ausdrücklich die „gute Mischung“ als Schlüssel zum Aufstieg. (von Sebastian Schmidt)