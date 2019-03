Fußball-Torwart Mario Wörmann hat seine Karriere beendet

Wenn die Fußballer des 1. FC Schwalmstadt heute (16 Uhr, Treysa) ihren Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga wieder aufnehmen, fehlt Mario Wörmann.

Das wichtige Heimspiel gegen den TuSpo Grebenstein wird der 27-Jährige auch nicht als Zuschauer verfolgen. Zu schwer wiegt für ihn, dass er die angedachte Rolle als möglicher Schlüsselspieler nicht ausfüllen kann – und sein Karriere als Torwart für beendet erklärt.

„Beim Zuschauen würde ich aktuell schlechte Laune bekommen. Fußball war mein Leben, aber ich will nie wieder so eine Zeit durchmachen müssen“, blickt der Bad Wildunger zurück. Und seine 13-monatige Odyssee ist längst nicht beendet. Am 26. Januar 2018 knickte Wörmann an der Arbeit unglücklich um. Tags darauf hütete er dennoch den Kasten beim Testspiel des FCS gegen den TSV Erksdorf. Dabei biss er trotz Schmerzen auf die Zähne. Ein Fehler. „Ich dachte, mir wächst ein zweiter Kopf. So dick wurde mein rechtes Knie“, sagt der Blondschopf.

Wörmann bekam umgehend einen MRT-Termin, aber noch keinen Befund. Vier Wochen mit Warten, Schmerzen und Ungewissheit vergingen. Also eine zweite Untersuchung beim Mannschaftsarzt der Handballerinnen der HSG Bad Wildungen Vipers. Diagnose: Praktisch alle Bänder im Knie seien gerissen. Er bekam eine Schiene und suchte weitere Mediziner auf. In Baunatal, in Kassel, in Köln. Denn eine Operation wollte er vermeiden, ist zudem kein Freund von Schmerzmitteln. Also ein Versuch mit Muskelaufbau und Physiotherapeuten. Drei Monate lang. Dadurch gerieten der muskelbepackte Oberkörper und der Unterkörper in ein Missverhältnis. Und der Rücken tat weh.

„Das war die Hölle, weil jeder mir etwas anderes geraten hat“, hadert Mario Wörmann. Schließlich legte er sich am 8. August doch unters Messer. Beim Kniespezialisten Prof. Dr. Michael J. Strobel. Der Befund: Das hintere Kreuzband war gerissen, der Außenmeniskus beschädigt, dazu ein heftiger Knorpelschaden. Zehn Wochen musste er eine Spezialschiene tragen.

Die unfreiwillige Freizeit nutzte er, um Bücher zu lesen. Lektüre zur Motivation. Allein, auch die folgenden Wochen der Reha führten nicht zur erhofften Genesung. Ein letzter Versuch. Vor vier Wochen in der Sportschule Warendorf. Intensiv-Reha. Fahrradfahren zum Start in den Tag, manuelle Therapie, Kräftigungsübungen, Aqua-Jogging, Massagen, zweimal wöchentlich Stabilitäts-Training. „Das war 1 A, allerdings habe ich immer noch Defizite bei der Streckung und Beugung“, betont Wörmann und flüchtet sich in Sarkasmus: „Möbelpacker werde ich sicher nicht mehr“.

Vielmehr sieht er sich nun in einer Findungsphase. Einem Abschnitt, in dem er sich gut überlegt, was er neben Schwimmen, Radfahren und gezielten Übungen im Fitnessstudio seinem Körper noch antun kann und will. Der geliebte Fußball ist jetzt Vergangenheit.

Zur Person

Mario Wörmann (27) wurde in Bad Wildungen geboren, wo er auch heute wieder wohnt. Als Fußballer stürmte er in seiner Heimatstadt zunächst, ehe er in der C-Jugend beim KSV Hessen Kassel als Torwart reifte. Mit großem Talent, ausgezeichnet als bester Nachwuchsmann der Jahrgänge 1990/91 Deutschlands, zog es ihn anschießend vier Jahre zu Werder Bremen und den 1. FC Köln in die Jugend-Bundesliga. Dort lauerten im jüngeren Jahrgang die heutigen Profis Timo Horn (Köln) und Marcel Schuhen (SV Sandhausen), so dass er beim FC lediglich einen Platz bei den Amateuren angeboten bekam. Das lehnte er ebenso ab wie einen möglichen Transfer nach Bulgarien. Der Profi-Traum endete 2010 mit dem Wechsel nach Korbach. Bis auf ein Gastspiel beim SC Pfullendorf (2014/15) spielte Wörmann beim Hessenligisten FSC Lohfelden und seit 2016 beim 1. FC Schwalmstadt.