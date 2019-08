FCS mit Jerkovic und Atas gegen Homberg

Fußball-Gruppenliga

+ © Pressebilder Hahn Verstärkung für Schwalmstadts Offensive: Sercan Atas kehrt gegen Homberg in die Mannschaft zurück. © Pressebilder Hahn

Ziegenhain - Erst einmal standen sich der 1. FC Schwalmstadt und der FC Homberg in einem Pflichtspiel gegenüber. Viel Brisanz begleitet also den zweiten Auftritt des Tabellenzweiten und Meisterschaftsfavoriten der Fußball-Gruppenliga gegen den Vierten aus der Kreisstadt am heutigen Samstag ab 15 Uhr im Herbert-Battenfeld-Stadion.