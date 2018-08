Fußball-Gruppenliga: Hit zwischen TSV Wabern und  FC Körle

Wabern. Gleich mit einem Kracher startet die Fußball-Gruppenliga in die neue Saison. Wenn nämlich der als Meisterschaftsfavorit hoch gehandelte Vorjahreszweite TSV Wabern am Sonntag um 18 Uhr auf den Vorjahresdritten FC Körle trifft.

DIE BILANZ

Die Ergebnisse der beiden Klubs im direkten Vergleich der Vorsaison erhöhen zusätzlich die Brisanz dieser ohnehin attraktiven Partie. Denn da war es der FC Körle, der mit 3:1 im Heimspiel sowie dem 3:0 in Wabern klar das bessere Ende für sich behielt. Auch dadurch verpassten die Gastgeber den direkten Aufstieg.

DIE FORM

Beide Mannschaften starten mit einer guten Frühform ins Kreisderby. Wabern bewährte sich trotz des 0:4 gegen Hessenligist Lohfelden, zudem beim 1:1 gegen Verbandsligist Vellmar und dem 5:1 gegen Türkgücü Kassel. Und auch die drei Pokalspiele mit dem siebenfachen Torschützen Tim Kleinmann wurden gewonnen.

+ Treffsicher: Waberns Antreiber Tim Kleinmann ist gut drauf. © Richard Kasiewicz

Der FCK siegte ebenfalls in seinen beiden Pokalaufgaben klar und bestand auch den letzten Test gegen Heiligenrode erfolgreich. Da trafen Daniel Kraus und Neuzugang Leroy Bawuah zum 2:1-Erfolg.

DAS PERSONAL

„Unser Kader ist noch stärker geworden“, freut sich Waberns Trainer Kim Sippel zudem über hinreichende Quantität, denn 20 Spieler stehen ihm in dieser Saison zur Verfügung. Am Sonntag fehlt allein Kapitän Florian Korell verletzt. Anders stellt sich die Situation in Körle dar. Denn mit Eugen Wagner, Nick Krug und Sebastian Schiepe ist den Gästen viel Qualität in der Offensive verloren gegangen. „Wir müssen das als Mannschaft ausgleichen“, hofft der neue FCK-Trainer Teame Andezion auf mehr Impulse aus Mittelfeld und Abwehr. Die Gäste bangen um die Einsätze von Thomas Melnarowicz, Luis Taube, Maximilian Lohne und Christian Dobler-Eggers.

DIE TAKTIK

„Wir haben in der Vorbereitung eine 3:4:3-Ordnung getestet, haben freilich im 4:1:4:1 sowie 4:3:3 auch einen Plan B und C“, betont TSV-Trainer Kim Sippel. Sein Gegenüber will sich dagegen erst vor dem Spieltag festlegen. „Wenn ich weiß, wer auflaufen kann“, erklärt Körles Übungsleiter.

DIE PERSPEKTIVE

Waberns Spieler sind heiß auf diese Partie. Soll doch mit einem Dreier die Basis für eine erfolgreiche Saison gelegt, und die Pleiten aus dem Vorjahr vertrieben werden. Beim Gruppenliga-Dino Körle ist man gespannt darauf, wie sich die neuformierte Elf insbesondere beim ersten Auftritt schlagen wird.

Von Bernd Knauff