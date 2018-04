TSV Wabern dank Florian Korell Zweiter

Wabern. Der TSV Wabern bleibt hartnäckigster Verfolger von Eintracht Baunatal. Im Derby der Fußball-Gruppenliga siegte die Sippel-Elf mit 1:0 gegen die SG Brunslar/Wolfershausen.

TSV Wabern - SG Brunslar/Wolfershausen 1:0 (1:0). Nur einmal gelang es der Gala-Offensive des TSV im Kreisderby Brunslar/Wolfershausen wirklich in Verlegenheit zu bringen. Als es nämlich Fabian Korell gelang, einen Gegenspieler der ansonsten starken SG-Defensive zu umspielen und zu seinem Bruder Florian zu passen. Der die Vorlage mit einem für Torhüter Clas Beuscher unhaltbaren Flachschuss zum 1:0 veredelte (37.).

Ein Treffer, der die Entscheidung in der stets ausgeglichenen Begegnung brachte. Die diszipliniert auftretende Elf von Gäste-Trainer Timo Rudolph agierte aus einer stabilen 4:4:2-Grundordnung vor dem wiederum starken Beuscher. Die Reiherwälder mit Emin Dag als Sturmspitze sowie die ihn permanent unterstützenden Martin Mühlberger, Fabian und Florian Korell sowie Niklas Müller.

Und, da glichen sich beide Teams, vor einer stabilen Abwehr. TSV-Coach Kim Sippel wusste, dass diesmal vor allem seine Defensive mit Torhüter Maximilian Korell den Erfolg gesichert hatte. „Du bekommst kein Gegentor. Das ist wichtig, denn da reicht auch mal ein Tor zum Sieg“, freute sich Waberns Trainer über den Sprung auf den zweiten Platz.

Die Gäste verstärkten mit der Einwechslung von Marco Wollmann nochmals den Druck auf das Waberner Tor. Moritz Gerhold per Freistoß (77.) sowie Fabian Tippel nach einem Abwehrfehler (81.) und eben Wollmann (88.) verpassten den möglichen Ausgleich für die Gäste knapp, Fabian Hofmann (83.) und Martin Mühlberger (90.) das mögliche 2:0 für die Gastgeber. „Heute haben wir wenig zugelassen und hätten einen Punkt verdient gehabt“, erklärte SG-Trainer Timo Rudolph.

TuSpo Mengeringhausen - FC Körle 3:1 (0:0). Tief enttäuscht zeigte sich Körles Trainer Jörg Müller nach der Pleite. Die auch den zweiten Tabellenrang kostete. „Das war nicht meine Mannschaft heute. Von einer Viertelstunde abgesehen, war das viel zu wenig“, erklärte der künftige Vellmarer.

Der 1:0-Führung durch Tim Schade (49.) nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit folgte das Eigentor von Dennis Greger zum 1:1 (62.). Kurz zuvor eingewechselt, brachte Benedikt Menkel den TuSpo mit 2:1 erneut in Front (73.). Körle warf nun alles nach vorn. Doch selbst ein an Marcel Riemann verschuldeter Foulelfmeter wurde nicht verwertet. Eugen Wagner scheiterte an Torwart Andre Neubauer (88.). Als auch FCK-Rückhalt Sven Sennhenn mit stürmte, setzte Menkel nach einem Konter mit dem 3:1 den Schlusspunkt (90. + 3). (zkv)