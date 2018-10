SG Brunslar/Wolfershausen ohne Lukas Tippel gegen TSV Mengsberg

Brunslar. Nach zwölf Spieltagen lügt die Tabelle nicht mehr. Nach zwölf Spieltagen hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Nach zwölf Spieltagen gibt es einen klaren Favoriten, wenn der Tabellenzweite auf den Vorletzten trifft. Normalerweise ist das so.

Aber in der Fußball-Gruppenliga Kassel 1 ist nichts normal. Am Sonntag (15 Uhr, Brunslar) wäre es keine Sensation, wenn der Vorletzte TSV Mengsberg den Tabellenzweiten SG Brunslar/Wolfershausen auf eigenem Platz besiegen würde. Fakt ist, dass die SG überraschenderweise auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert, während der TSV ebenso überraschend den vorletzten Rang belegt. Die Trainer Timo Rudolph (Brunslar) und Daniel Hainmüller (Mengsberg) versuchen zu erklären, warum dies so ist.

Defensive als SG-Trumpf

„Ob Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer: keiner vergisst die Defensive“, sagt Rudolph. Und der SG-Trainer fügt hinzu: „Ich freue mich darüber, dass wir wenig Fehler machen.“ Hainmüller würde das Gleiche gern über seine Mannschaft sagen, aber Mengsbergs Trainer sagt die Wahrheit und stellt fest: „Die Fehlerquote ist zu hoch.“ Es stimmt aber auch, dass die Mengsberger Verletztenliste lang ist und zudem einige Spieler im Kader stehen, die aus der Kreisoberliga oder gar Kreisliga kommen und sich noch an das in der Gruppenliga übliche Niveau gewöhnen müssen.

Die aus Mengsberger Sicht gute Nachricht ist, dass mit Abwehrspieler Dennis Huber, Mittelfeldmann Fabian Hett und Außenstürmer Dennis Dorfschäfer drei Akteure wieder zur Verfügung stehen, die in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisst wurden.

Aber auch an Brunslar/Wolfershausen ist das Verletzungspech nicht spurlos vorüber gegangen. Am Mittwoch hat sich Lukas Tippel einen Armbruch zugezogen, sodass er nun fehlen wird. Dennoch gibt es mindestens einen Grund, auf die SG zu setzen. Während die Gäste den Gedanken an die Tabelle vermutlich nicht loswerden, können die Gastgeber befreit aufspielen.