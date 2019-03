Fußball-Topspiel in Brunslar: Zwei Freunde treffen aufeinander

Der Spitzenreiter gastiert beim ärgsten Verfolger. Das Gipfeltreffen der Fußball-Gruppenliga zwischen der SG Brunslar/Wolfershausen und dem Melsunger FV lockt am Sonntag (15 Uhr) nach Wolfershausen.

Vor dem Schlager haben wir mit Johannes Möller und André Schnell gesprochen. Schnell wohnt in Brunslar, spielt aber für den MFV. Gegenspieler des Linksaußen wird dessen bester Freund, denn Möller verteidigt für die SG auf der rechten Seite.

Aus Freunden werden am Sonntag Rivalen, seit wann sind Sie schon befreundet?

Schnell: Seit 20 Jahren. Wir waren schon zusammen im Kindergarten, und dann haben wir von der Bambini-Mannschaft bis zu den F-Junioren drei Jahre bei der SG Brunslar/Wolfershausen zusammen Fußball gespielt.

Sie sind dann beide auch für andere Vereine aktiv gewesen, aber Sie, Herr Möller, sind dann bald wieder zur SG zurückgekehrt. Warum?

Möller: Es ist einfach schöner, im vertrauten Umfeld zu spielen. Wenn der Mitspieler auch ein Freund ist, dann macht Fußball mehr Spaß.

André Schnell ist als D-Jugendlicher zum KSV Baunatal gewechselt, hat danach noch für etliche andere Vereine gespielt, ist aber nie mehr zur SG zurückgekehrt. Haben Sie dafür Verständnis?

Möller: Ja, denn er hatte höhere Ziele, und es war sicherlich richtig, dass er es versucht hat, ziemlich weit nach oben zu kommen. Aber jetzt spielen wir in der gleichen Liga und haben ebenso wie Melsungen eine gute Mannschaft. André könnten wir bestimmt gut gebrauchen.

Herr Schnell, ist es denkbar, dass Sie zur SG zurückkehren?

Schnell: Denkbar ist vieles, aber derzeit ist das für mich kein Thema. Ich bin 23 und habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, nochmal eine Liga oder vielleicht zwei Klassen höher zu spielen. Wenn wir am Sonntag in Wolfershausen gewinnen, sind wir mit dem MFV 08 schon ziemlich nah dran an der Verbandsliga.

Sie spielen für Melsungen, wohnen aber in Brunslar. Müssen Sie sich manchmal Sprüche anhören, mit denen ihnen ihr Gesprächspartner klar machen will, dass Sie aus seiner Sicht das falsche Trikot tragen?

Schnell: Die Sprüche kenne ich, aber bisher hatte ich stets den Eindruck, dass sie spaßig gemeint waren.

Herr Möller, können Sie sich vorstellen, nochmal für einen anderen Verein zu spielen?

Möller: Wenn ich nicht aus beruflichen Gründen aus der Region wegziehen muss, werde ich wohl bis zum Ende meiner Karriere für Brunslar/Wolfershausen spielen.

Sprechen wir über das bevorstehende Schlagerspiel. Der SG-Verteidiger Möller wird in vielen Duellen auf den MFV-Linksaußen Schnell treffen. Werden das Zweikämpfe mit besonderer Brisanz?

Schnell: Es werden ganz normale Zweikämpfe, denn auf dem Fußballplatz gibt es beim Gegner keine Freunde.

Möller : Das sehe ich genauso.

Ist es eine Überraschung, dass die SG auch am 21. Spieltag eine Spitzenmannschaft ist?

Möller: Ja, denn der zweite Platz übertrifft unsere Erwartungen. Wir wollten 40 Punkte holen, denn mit 40 Punkten steigt man nicht ab. Wenn wir am Sonntag gewinnen, haben wir schon 41 Punkte, aber das heißt nicht, dass wir die dann noch ausstehenden Spiele lässig angehen werden.

Dagegen erfüllt der MFV vielfach geäußerte Prognosen, denn neben Wabern galt Melsungen schon zum Beginn der Saison als aussichtsreicher Titelkandidat.

Schnell: Es war unser Ziel vorn dabei zu sein, aber wir haben vor der Saison nicht vom Aufstieg gesprochen. Aber wenn wir am Sonntag gewinnen, dann ist es bestimmt nicht mehr verboten, das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen.

Kann der MFV – falls er aufsteigt – mit dem jetzigen Kader in der Verbandsliga bestehen?

Schnell: Ich glaube, dass wir vor allem in der Breite stärker werden müssen. In der Hinrunde hatten wir häufig verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Dann wurde es manchmal ganz schön eng.

In Brunslar und Wolfershausen spricht niemand von der Verbandsliga. Wird die Mannschaft zusammenbleiben?

Möller: Davon gehe ich aus. Wir spielen schon länger zusammen, verstehen uns gut und sind gerade dabei, uns auch spielerisch zu verbessern. Es gibt nicht viele Gründe, die SG zu verlassen.

Ihr Tipp für Sonntag?

Möller: 2:1

Schnell: 1:2