TSV Mengsberg ist mit Hett gegen FC Homberg in der Pflicht

Will zurück in die Erfolgsspur: Spielertrainer Fabian Hett, der mit Mengsberg gegen Homberg gefordert ist.

Mengsberg. Mit dem TSV Mengsberg und dem FC Homberg treffen am Sonntag (15 Uhr) zwei Mannschaften aufeinander, die vor der Saison zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten in der Fußball-Gruppenliga gezählt wurden.

Drei Spieltage absolviert, Mengsberg erst deren zwei, starten beide mit recht unterschiedlichen Voraussetzungen in diese Begegnung. Denn während die Kreisstädter der Eingangsniederlage gegen Buchenberg die Heimsiege gegen Volkmarsen und Edertal folgen ließen, stehen die Hausherren mit leeren Händen da.

Mengsberg kassierte im Pokal-Viertelfinale eine 2:7-Packung gegen Verbandsligist Schwalmstadt, blamierte sich zum Auftakt in der Gruppenliga mit 0:6 in Goddelsheim und verlor auch gegen Schwalmstadt II mit 0:1. Dabei zeigte der TSV in der zweiten Halbzeit immerhin eine Steigerung. „Dieses Niveau und diese Bereitschaft müssen wir gegen Homberg von Beginn an zeigen. Kommt noch das nötige Spielglück dazu, sollte es zum ersten Saisonerfolg reichen“, erklärt Fabian Hett zuversichtlich.

März und Fischer fehlen

Der TSV-Spielertrainer selbst, der in Ziegenhain am Mittwoch beruflich verhindert war, wird seiner Mannschaft auch auf dem Spielfeld wieder zur Verfügung stehen. Yannik März und Marcel Fischer dagegen fallen weiterhin aus. Beim FCH gilt dies für Urlauber Hannes Seitz. Unklar ist, ob Alexander Depperschmidt, Herbert Klaus und Steffen Keller auflaufen können. Dennis Ciemenga steht nach seinem ersten Teileinsatz gegen Edertal wieder im Kader.

„Nach den drei Mengsberger Niederlagen in Folge wird dies eine ganz schwere Aufgabe für uns“, betont FCH-Spielertrainer Florian Seitz vor der Reise an den Engelhain. Die Kreisstädter haben sich nach dem mit 0:1 verlorenen Auftaktspiel bei Neuling Buchenberg/Ederbringhausen kontinuierlich gesteigert. Gelingt dies ein drittes Mal in Mengsberg, könnte dem 2:1-Sieg vom letzten Aufeinandertreffen im März 2017 ein weiterer Erfolg hinzugefügt werden. (zkv)