Großenenglis beim 0:4 in Rüsselsheim chancenlos

Rüsselsheim. Viktoria Großenenglis muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Mit 0:4 (0:2) unterlag der heimische Fußball-Hessenligist im schweren Auswärtsspiel beim wiedererstarkten SC Opel Rüsselsheim.

Ein deutliches Ergebnis, das dem Spielverlauf jedoch vollkommen entsprach. „Wir haben eine kleine Schwächephase, sind aber fest davon überzeugt, dass wir nicht dauerhaft im Tabellenkeller bleiben. Es kann schnell wieder nach oben gehen“, versuchte Birgitt Faßhauer, die 1. Vorsitzende des TuS, die Gemüter nach dem Holperstart in die dritte Hessenliga-Serie der Vereinsgeschichte zu beruhigen.

TuS-Trainer Daniel Döring sieht die Situation nach 13 Gegentoren in vier Partien etwas kritischer: „Die Einstellung hat zwar weitestgehend gepasst, aber es gab zum wiederholten Male zu viele Fehlerketten in der Abwehrarbeit.“

Dazu brachte das eigentliche Prunkstück, die bisher so treffsichere Offensive, nur drei Torschüsse in der gesamten Spielzeit zustande. Nach 70 Minuten probierte es Nikola Körbel mit einem Abschluss aus 18 Metern. In der Nachspielzeit prüfte Jana Schwaab die beschäftigungslose Torhüterin Annika Peschke mit einem direkten Freistoß. Bei der Ecke im Anschluss hatte Luise Hertel den Ehrentreffer auf dem Kopf. Mehr TuS-Chancen gab es nicht.

TuS-Offensive harmlos

Bis dahin hatten die Gastgeberinnen längst für klare Verhältnisse gesorgt. Nach einem Pfosten-Warnschuss sorgte Janine Hanke wenig später völlig freistehend am langen Pfosten für die frühe 1:0-Führung (9.). Danach gestalteten die Gäste das Spiel ausgeglichen, wurden jedoch bei einem Konter eiskalt bestraft. Ginalolita Buglisi nutzte eine Unkonzentriertheit der Viktoria-Defensive beim taktischen Verschieben zum 2:0 (33.).

Dass es danach weitgehend offen blieb, war Torhüterin Celine Ziegler zu verdanken, die fünf Mal herausragend parierte. Beim 3:0 aber machtlos war. Wiederum bestrafte Buglisi einen Stellungsfehler des Döring-Teams (64.). Den strittigen Schlusspunkt setzte Charline Paul nach einer vermeintlich direkt verwandelten Ecke (75.).

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht: Schon am Donnerstag kann die Viktoria sich im Regionalpokal-Viertelfinale in Volkmarsen den Frust von der Seele schießen. • Großenenglis: Ziegler - Körbel (71. Heideroth), Winter, Hertel, Unzicker - Festor, Jäger, Schwaab, Faupel (54. Wagner) - Trost (60. Balica), Pospich.