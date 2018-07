Fußball-Kreisoberliga Schwalm-Eder: SC Edermünde steht im Fokus

Schwalm-Eder. Das Warten hat nun auch für die heimischen Fußball-Kreisoberligisten ein Ende. In der neuen Saison haben sich 15 Teams für die achthöchste Liga qualifiziert.

Die wichtigsten Fakten zur Schwalm-Eder-Staffel und zur SG Aulatal, die nach dem Abstieg aus der Gruppenliga Fulda nun wieder Kreisoberligist ist.

Der Rahmen

Neulinge unter den 15 Mannschaften aus den Altkreisen Melsungen, Fritzlar-Homberg und Schwalm sind die Aufsteiger SG Antrefftal/Wasenberg, TSV Schwarzenborn und TSV Obermelsungen. Der Meister steigt in die Gruppenliga auf, der zweite Rang berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Zwei Teams steigen in die Kreisliga A ab, der Tabellen-13. geht in die Relegation.

Die Favoriten

Die Top-Favoriten heißen SC Edermünde und SG Neukirchen/Röllshausen. Nicht zuletzt wegen der Top-Neuzugänge. Härteste Kontrahenten werden die SG Immichenhain/Ottrau und die SG Bad Zwesten/Urfftal sein. Ebenfalls in der Spitzengruppe werden neben dem TSV Spangenberg die SG Gilsa/Jesberg und der offensivstarke Aufsteiger TSV Schwarzenborn erwartet.

Die Außenseiter

Für die Aufsteiger TSV Obermelsungen und SG Antrefftal/Wasenberg dürfte als realistisches Ziel der Klassenerhalt gelten. Ebenso für den VfB Schrecksbach, der den Abgang zahlreicher Leistungsträger kompensieren müssen. Eine konstantere Leistung als zuletzt haben sich die Kicker der Reserven aus Wabern und Melsungen sowie die SG Beiseförth/Malsfeld als Ziel gesetzt.

Neue Asse

Pascal Schmitt und Joshua Piel bilden in Schwarzenborn ein Duo mit Torgarantie. Max Germeroth, Dominik Heldmann und Nico Langhans kommen aus der Gruppenliga und werden neben Julian Bachmann (Eder/Ems) für mächtig Konkurrenzkampf im Kader des Titelfavoriten Edermünde sorgen. Marco Herrmann traf in den jüngsten drei Spielserien für den A-Ligisten FC Bechtelsberg jeweils zweistellig, nun stürmt er an der Seite von Tim Störmer (zuvor A-Junioren VfB Marburg) für Immichenhain/Ottrau. Beim Vizemeister SG Neukirchen/Röllshausen sind die Augen auf die Talente Julian Dietz und Leander Jäckel gerichtet. Obermelsungens Spielmacher Eduard Posev und Torjäger Simon Heimann bringen technisch einiges mit.

Die Derbys

Gleich am vierten Spieltag (17. August) empfängt die SG Neuental/Jesberg im Nachbarschaftsduell die SG Bad Zwesten/Urfftal. Zu den weiteren Höhepunkten gehören die Duelle SG Immichenhain/Ottrau gegen den VfB Schrecksbach sowie der Vergleich des Neulings Obermelsungen mit Melsungen II (beide 2. September). Mit den Begegnungen der FSG Efze 04 gegen den TSV Wabern II und der SG Neukirchen/Röllshausen gegen die SG Antrefftal/Wasenberg finden zwei Knüller am zehnten Spieltag statt.

Der 1. Spieltag

TSV Wabern II - SG Immichenhain/Ottrau, SG Ohetal/Frielendorf - Melsunger FV II, SG Bad Zwesten/Urfftal - SG Beiseförth/Malsfeld, TSV Obermelsungen - TSV Spangenberg, SC Edermünde - SG Neuental/Jesberg, SG Antrefftal/Wasenberg - FSG Efze 04, TSV Schwarzenborn - VfB Schrecksbach (alle Sonntag, 15 Uhr).

SG Aulatal

Nach einjährigem Aufenthalt in der Gruppenliga ist Aulatal wieder in der Kreisoberliga Nord angelangt. Dies nehmen sie mit neuem Trainer in Angriff: Für Markus Pflanz, der künftig den TSV Künzell coacht, übernimmt Ernest Veapi. Wichtig ist dem neuen Trainer „dass sich die Zuschauer mit unserer Spielweise identifizieren können, wir attraktiven Fußball spielen und ich die Spieler weiterentwickeln kann. Die Gruppenliga wieder zu erreichen, wäre für uns schön, ist aber kein Muss“. Verzichten muss Veapi auf Michael Mc Donald (Friedlos) und Bogdan Cojocaru, der zur SG Festspielstadt Bad Hersfeld wechselte. Neu ist Sergej Boka, der aus Uttershausen kam; außerdem stießen Pascal Honstein (A-Junioren) und Dominik Fohr (Gershausen) hinzu. Die Saison startet am 5. August gegen die SG Rotenburg/Lispenhausen. Für Paul Kozik, neuer Sportlicher Leiter, zählen Weiterode, Bebra und Eiterfeld zu den Titelanwärtern.

Von Bernd Krommes