Leuchttürme und Nadelstiche: 1. FC Schwalmstadt besiegt FSV Dörnberg

3:0 im Kellerduell

+ © Pressebilder Hahn Schwalmstädter Sieggaranten: Leon Lindenthal (links) und Vedran Jerkovic, dem da s wichtige 2:0 gegen Dörnberg gelang. © Pressebilder Hahn

Der 1. FC Schwalmstadt entwickelt sich zu einer Heimmacht in der Fußball-Verbandsliga: Nach sieben Punkten aus drei Spielen in Treysa gewann das Team von Trainer Atilla Güven auch das Kellerduell in Ziegenhain gegen den FSV Dörnberg mit 3:0 (2:0).