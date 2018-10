1. FC Schwalmstadt ganz schwach beim 0:3 gegen FC Eichenzell

Ziegenhain. Das war hart: „Es ist überstanden“, ließ Stadionsprecher Florian Kriesten merklich mitgenommen nach dem Abpfiff des Kellerduells der Fußball-Verbandsliga verlauten, das der 1. FC Schwalmstadt mit 0:3 (0:1) gegen den FC Eichenzell verlor.

Das hatte die Hälfte der 120 Zuschauer schon gar nicht mehr mitbekommen, weil die Anhänger scharenweise vor Spielende das Herbert-Battenfeld-Stadion verließen. Und nicht mehr mitbekamen, wie Ricardo Seck und Alexander Fey fassungslos gen Boden sanken und sich ihre Mitspieler auf der Ersatzbank in den eigenen Trikots versteckten.

Nur eine halbe Halbzeit lang schien es, als könnten die Gastgeber erstmals in dieser Runde zwei Partien in Folge gewinnen und nach dem 7:4 in Dörnberg nachlegen. Da hatte Leon Lindenthal eine gute Kopfballchance nach einer Flanke von Alexander Dietz (15.). Da verfehlte Vedran Jerkovic sein Ziel mit Schnitt per Freistoß denkbar knapp (23.). Effektiv zeigten sich jedoch allein die Osthessen, deren erster Abschluss saß. Sogar sehenswert, denn Jonathan Müller war aus der Drehung erfolgreich (24.).

„Das 0:1 hat uns verunsichert. Wir haben keine Lösungen im Angriff gefunden und haben den Gegner dadurch starkgemacht“, sagte Kapitän Peter Liebermann. Ernüchtert von einem mauen Auftritt mit Ansage. Zum einen schien das 7:4 zu hohe Erwartungen geweckt zu haben, zum anderen stellte sich das Team von selbst auf und ist den Anforderungen einer Englischen Woche aktuell nicht gewachsen.

In Abwesenheit von Chefcoach Atilla Güven (Flitterwochen) standen der Interimslösung Kujtim Iberhysaj mit Wohlwollen zehn fitte Akteure zur Verfügung. Als Nummer elf stellte sich angeschlagen Rechtsverteidiger Dietz in den Dienst der Mannschaft. Neben den eingewechselten Jan Philip Trümner und Julian Ide (beide Trainingsrückstand) waren auf dem Spielbericht lediglich der verletzte Ersatztorwart Steffen Völker (Fersensporn) und der 42-jährige Iberhysaj aufgeführt.

„Wir sind insgesamt ziemlich platt und konnten für keine Entlastung mehr sorgen“, gestand Liebermann nach einem Fehlpassfestival, in dem Schwalmstadt zu keiner erwähnenswerten Chance mehr kam. Mitunter fehlten bereits im Zentrum Anspielmöglichkeiten, weil sich die Gastgeber zu wenig bewegten und Eichenzell die Räume nach der Umstellung auf eine Viererkette geschickt zumachte. Folgerichtig wurden die Gäste am Ende eingeladen, das Ergebnis höherzuschrauben.

Nach einem Fehlpass im Spielaufbau ließ sich Torhüter Tobias Girschikofsky auf ein Dribbling ein. Das nutzte Jonas Grösch aus, um im zweiten Versuch zu treffen (82.). Und der Joker setzte nach Vorarbeit von Kapitän Dominik Schlag sogar noch einen Treffer drauf (88.).

Mit Suchomel nach Steinbach

Zum Verdauen der Niederlage bleibt kaum Zeit, denn am Samstag (15 Uhr) ist Schwalmstadt beim SV Steinbach gefordert. Beim Tabellenzweiten also, der die besten Aufstiegschancen hat, weil Spitzenreiter SG Barockstadt II wohl nicht aufsteigen kann, weil deren erste Mannschaft den eigenen Erwartungen in der Hessenliga hinterherhinkt. Im Vergleich zum 0:3 gegen Eichenzell kehrt Janne Paul Suchomel (war privat verhindert) beim FCS zurück.

FCS: Girschikofsky - Dietz (62. J. Ide), Schuch, F. Seck, R. Seck - Freund, Jerkovic, Liebermann, Fey - Lindenthal, Mitchell (76. Trümner).

FCE:Kirbus - Kratz, B. Müller, Schad - Kriwoschein (76. M. Müller), J. Müller, Heil, G. Müller, Maierhof (72. Grösch), Schlag - Özuvaci 57. Madzar).

SR:Otte (Bad Arolsen).Z:120. Tore:0:1 J. Müller (24.), 0:2, 0:3 Grösch (82., 89.).