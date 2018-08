Schwalmstadt hofft im fünften Anlauf auf den ersten Saisonsieg

Schwalmstadt. Das Warten auf den ersten Saisonsieg wird zur Geduldsprobe. Drum lautet die (bange) Frage beim 1. FC Schwalmstadt vor dem Gastspiel bei der SV 07 Eschwege (Sa. 15.30 Uhr): Klappt‘s im fünften Versuch des heimischen Fußball-Verbandsligisten?

Trotz Fehlstart - nur ein Punkt aus vier Spielen - lässt Trainer Atilla Güven indes keine Panik aufkommen. Hat beim letzten 0:0 gegen Johannesberg einen Aufwärtstrend ausgemacht („Da haben wir fast nichts zugelassen“) und weist daraufhin, „dass wir auch bei unseren drei Niederlagen fast immer auf Augenhöhe mit unserem Gegner waren.“ Eine davon: das 0:1 gegen Eschwege am ersten Spieltag, als Jan Kaufmann in der Nachspielzeit (93.) der Siegtreffer gelang. Seitdem gingen die Wege der beiden Kontrahenten auseinander: Die Elf von Rafal Klajnszmit ist als Tabellenzweiter immer noch ungeschlagen, die Schwälmer zieren das Tabellenende.

Trotzdem. Auf dem Platz waren die Unterschiede marginal, wie auch das Ausscheiden des FCS beim SVE im Hessenpokal offenbarte, als sich die Gäste nach einem offenen Schlagabtausch (2:2) erst im Elfmeterschießen beugen mussten. Güvens Lehren daraus: „Wir kennen uns mittlerweile in- und auswendig, so dass wohl wieder Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Also muss seine Mannschaft „voll konzentriert und l fokussiert“ zur Sache gehen, um wieder an die Kompaktheit der entscheidenden Rückrundenspiele der letzten Saison anzuknüpfen. Und um so Eschweges Leistungsträger an die Kette legen zu können: Torjäger Gonzalo Tadeis Gambetta (schon drei Treffer), Spielmacher Simon Hahn (Meister des öffnenden Passes) und den überragenden Jan Kaufmann.

Ricardo Seck ist zurück

Ohne Alexander Dietz (Urlaub), Fabian Seck (verletzt) und Jan Niklas Brandner (Gelb-Rot), dafür aber wieder mit Ricardo Seck, dessen Sperre abgelaufen ist. Neben Peter Liebermann könnte für Brandner Julian Ide auf die Sechs rücken, auf der Außenbahn hat sich Leon Lindenthal durch gute Trainingsleistungen für die Stammelf empfohlen. Offen ist noch der „Zweikampf“ zwischen Marcel Reitz und Tobias Staufenberg um die Position der einzigen Spitze.

Mit einem dritten Sechser will Schwalmstadts Trainer evtl. die eigene Defensive stärken. In der Hoffnung auf ein drittes Duell auf Augenhöhe mit Eschwege, nur diesmal mit entsprechenden Ertrag.