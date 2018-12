Zwei Neuzugänge für den 1. FC Schwalmstadt

Ziegenhain. Das Verbandsliga-Team des 1. FC Schwalmstadt bekommt ein neues Gesicht. Für den Abstiegskampf präsentiert Fußball-Trainer Atilla Güven die ersten beiden Neuzugänge.

Paul Hohmann (30, Spvgg. Leusel) und Sercan Atas (27, VfB Marburg) haben beim Tabellen-14. unterschrieben. „Beide sind absolute Wunschspieler, die unsere vielen jungen Spieler führen können und den Konkurrenzkampf deutlich erhöhen“, sagt Güven.

Hohmann spielte in der Hinrunde für Leusel in der Gruppenliga Gießen/Marburg. Zuvor sammelte der zentrale Mittelfeldmann Verbandsliga-Erfahrung beim SV Neuhof (2012), Hünfelder SV (2014-15) und TSV Lehnerz II (2015 bis 2018). Auch in Ziegenhain war er schon erfolgreich. Als Doppeltorschütze am 15. April dieses Jahres beim 4:3 des TSV II im Herbert-Battenfeld-Stadion. Mit dem Rechtsfuß hat Schwalmstadt nun einen Spezialisten für Standardsituationen dazugewonnen.

Auch Flügelflitzer Atas kennt sich in der Schwalm bestens aus. In der Saison 2005/06 reifte der 27-Jährige in der C-Jugend-Hessenliga unter dem Trainergespann Atilla und Alparslan Güven beim FCS. Anschließend wurde der defensiv wie offensiv einsetzbare Fußballer bei Nachbar Eintracht Stadtallendorf (2009 bis 2014) unter dem ehemaligen FCS-Coach Dragan Sicaja in der Hessenliga ausgebildet, ehe er sich Marburg anschloss.

Intern kehren wichtige Akteure zurück

Damit nicht genug: Auch Kenan Atas, Sercans jüngerer Bruder, wird ins Training integriert. Der 25-Jährige war bis vor zwei Jahren Stammspieler in Stadtallendorf als Rechtsverteidiger. Heftige Knieprobleme zwangen ihn in die Sportinvalidität. Nun wagt er einen Neuzugang. Vierter möglicher Neuzugang ist Matija Poredski. „Wir haben ihm ein Angebot mit beruflicher Perspektive gemacht, wissen aber, dass mehrere Vereine stark an ihm interessiert sind“, erklärt Güven. Der 30-Jährige war 2015 mit dem heutigen Schwalmstädter Vedran Jerkovic aus Kroatien nach Fulda in die Hessenliga gewechselt. Bei dessen Nachfolgeverein SG Barockstadt hatte der kräftige Zentrumsspieler weniger Spielanteile.

Intern kehren weitere Akteure zurück. Angreifer Patrick Herpe, die Torhüter Tobias Girschikofski, Steffen Völker und Mittelfeldspieler Daniel Petersohn werden am 21. Januar zum Trainingsauftakt erwartet. Bei Schlussmann Mario Wörrmann (Reha nach Kreuzbandriss) ist Geduld gefragt. Einziger Abgang aus dem Kader der ersten Mannschaft ist Alexander Dietz (Wohnortwechsel nach Hessisch Lichtenau).