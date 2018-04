FV Felsberg mit Müller im Kellerderby gegen SG Schauenburg

Schwalm-Eder. In Kreisderbys sind Wabern und Körle als Jäger von Tabellenführer Eintracht Baunatal gefordert. Felsberg reist zum Kellerduell nach Schauenburg.

TSV Wabern - SG Kirchberg/Lohne (Sa. 15.30 Uhr). Reichlich Brisanz steckt in dieser Begegnung. Denn während der TSV mit nur zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Baunatal noch gute Chancen auf die Meisterschaft und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Verbandsliga hat, benötigt die SG jeden Punkt zum Klassenerhalt. Die Gäste haben mit der Verpflichtung von Paul Graf als Trainer die Weichen für die kommende Saison gestellt. Und gehen ohne Wochenspiel ausgeruht in diese schwere Aufgabe. Die Reiherwälder müssen Abwehrchef Marcel Geißer ersetzen. Zudem fehlen Fabian Hofmann und Michael Janowicz. Dem Rest des Teams winkt eine große Chance: Für zumindest 24 Stunden die Tabellenführung.

FC Körle - Melsunger FV (So. 15 Uhr). Eine fußballerische Rarität boten beide Teams in der Hinrunde. Da fielen die drei Tore zum 2:1-Sieg des FCK innerhalb von nur drei Minuten. Die 1:0-Führung der Bartenwetzer durch Mario Kilian (62.), beantworteten Dennis Alberding (63.) und Eugen Wagner (64.) mit ihren Gegentreffern. Ähnlich eng und spannend dürfte es auch diesmal wieder zugehen.

FC Homberg - SG Goddelsheim/Münden (So. 15 Uhr). Die Kreisstädter boten mit ihrem letzten Aufgebot bei der 0:3-Niederlage gegen Wabern eine Halbzeit lang eine gute Vorstellung. Das galt auch für die Gäste beim 0:2 in Körle. Mit der Rückkehr von Jonas Heymelll, Marvin Schmidt und Sefa Cetinkaya in den Kader sowie dem im Wochenspiel gezeigten Einsatz sollte der Dreier am Stellberg bleiben. Damit könnte die Elf von Spielertrainer Florian Seitz gleichzeitig wertvolle Schützenhilfe für Kirchberg/Lohne und Felsberg leisten.

SG Schauenburg - FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz (So. 15 Uhr). Nur einen Punkt trennen die beiden abstiegsgefährdeten Teams in der Tabelle. Ein Sechs-Punkte-Spiel steht dem FV also in Elgershausen bevor. Ohne Nachholspiel in den Beinen und wieder mit Kapitän Alexander Müller kann die Rohde-Elf einen Befreiungsschlag landen. Zumal sie noch ein Spiel mehr als der Gegner zu bestreiten hat. Und damit auch einmal mehr noch punkten kann.

SG Brunslar/Wolfershausen - 1. FC Schwalmstadt II (So. 15 Uhr in Neuenbrunslar). Die SG erkämpfte im Nachholspiel gegen Schauenburg einen wichtiger Sieg. Gelingt ein weiterer gegen die Schwälmer, sollte das siebte Jahr in Folge Gruppenligazugehörigkeit gesichert sein. Wieder mit Fabian Tippel, Marco Wollmann und Michael Kördel ist reichlich Anreiz vorhanden, erneut alles für den Erfolg zu geben. Die Gäste mit Trainer Kujtim Iberhysaj an der Spitze spielen eine bemerkenswerte Saison. Kassierten jedoch zuletzt drei Niederlagen mit 15 Gegentoren. Der bange Blick geht dort zur ersten Mannschaft. Steigt sie aus der Verbandsliga ab, muss auch die Reserve in die Kreisoberliga zurück gehen.

Gruppenliga Fulda

FSV Thalau - SG Aulatal (So. 15 Uhr). Unabhängig von ihrer prekären Tabellensituation hat die SG die Weichen für die kommende Saison gestellt. Armin Hofmann ist in den Vorstand aufgerückt, Paul Kozik übernimmt die Aufgabe als Sportlicher Leiter. Damit sollte sich der Druck für die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt in Grenzen halten. Zumal eine hohe Hürde beim Tabellendritten in Thalau zu überwinden ist. (zkv)