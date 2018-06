FV Felsberg nach 0:2 gegen Weidenhausen II vor Abstieg

Weidenhausen/Felsberg. Eine 0:2 (0:1)-Niederlage kassierte der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz im ersten Spiel zur Relegation der Fußball-Gruppenliga beim SV Adler Weidenhausen II.

Dabei starteten die Gäste stark. Abdullah Al Omari ließ jedoch eine erste gute Torgelegenheit aus. Der Angreifer steht stellvertretend für die Abschlussschwäche seiner Elf. In der Hinrunde mit elf Treffern noch im Feld der Besten, gelangen ihm in der Rückrunde nur drei Tore. Weidenhausen bietet dagegen das Kontrastprogramm: Maurice Burdzik traf nach einem Konter zur 1:0-Führung für seine Farben (10.).

Die kampfstarken Gäste ließen nie nach. Klare Torgelegenheiten gab es jedoch in der an Höhepunkten armen Partie nur selten zu sehen. Allein Henrik Heinemann hätte nach der Halbzeitpause die Adler-Führung ausgleichen können. Dem FV zuvor verwehrt, führte erst ein von Burdzik verwandelter Foulelfmeter zum 2:0 (72.).

Rückspiel am Samstag in Lohre

„Der Wille und die Hoffnung, die Angelegenheit noch zu drehen sind nach wie vor da, doch es wird schwer“, erklärte FV-Trainer Roland Borrmann. Denn seine Elf muss im Rückspiel am heutigen Samstag ab 16 Uhr in Lohre mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen. Sowie Witali Merker ersetzen, der mit einer Verletzung das Spielfeld in Weidenhausen zum Ende der ersten Halbzeit verlassen musste. Da kommt es gelegen, dass Sebastian Vollgraf wieder zur Verfügung steht. (zkv)