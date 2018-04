Große Chance für Körle und Wabern

Schwalm-Eder. In den Nachholspielen der Fußball-Gruppenliga können Körle und Wabern mit Siegen den Druck auf Tabellenführer Eintracht Baunatal erhöhen.

1. FC Schwalmstadt II - SG Kirchberg/Lohne (heute 18.30 Uhr in Ziegenhain). Die FCS-Reserve kassierte in Bad Wildungen erst ihre zweite Niederlage in diesem Jahr, die jedoch mit 4:7 gleich deftig ausfiel. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge verlor die SG unter der Regie von Paul Graf und Frank Jäger mit 0:4 in Melsungen unter Wert. Während die Schwälmer als Fünfter befreit aufspielen können, bangt der Gast noch um den Klassenerhalt. Immerhin kehren Sahin Celik und Jasar Demir in den Kader zurück.

FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz - VfR Volkmarsen(heute 18.30 Uhr in Felsberg). Der FV überraschte mit einem 1:1 bei Spitzenreiter Eintracht Baunatal, wartet jedoch nach bislang zwei Niederlagen und zwei Remis immer noch auf den ersten Dreier dieses Jahres. Der VfR spielt bisher eine unerwartet gute Saison. Da passt es, dass FV-Kapitän Alexander Müller wieder dabei ist. Unklar ist dagegen, ob Maximilian Lohne und Mario Susilovic auflaufen können.

SG Goddelsheim/Münden - Melsunger FV (heute 18.30 Uhr in Münden). Eine äußerst unangenehme Aufgabe erwartet den MFV beim Neuling, dem in Schauenburg ein 2:1-Auswärtssieg gelang, der diesen im Kampf um den Klassenverbleib wieder hoffen lässt. Trotzdem. Auch ohne Tobias Frommann, für den Mario Kilian in der Startelf erwartet wird, zählt für die Bartenwetzer nur ein Dreier.

TSV Wabern - SG Brunslar/Wolfershausen(Do. 18.30 Uhr). Beide Vereine gehen mit Rückenwind ins Nachbarduell: Die SG nach einem 1:0-Heimsieg gegen Mengeringhausen, der TSV nach seiner 9:0-Gala gegen Korbach. Neun verschiedene Torschützen machen klar, wie unberechenbar die Elf vom Reiherwald derzeit auftritt. Mit zwei Spielen im Rückstand kann die Elf von TSV-Coach Kim Sippel bis auf zwei Zähler an Tabellenführer Eintracht Baunatal aufschließen. Die Gäste wären wohl schon mit einem Teilerfolg zufrieden. Der bereits im Hinspiel möglich war, doch da wurde ein 2:0-Vorsprung nach Toren von Fabian Tippel und Stefan Grasse noch verspielt. Niklas Müller (2), Emin Dag und Florian Korell drehten die Partie für den Favoriten.

TuSpo Mengeringhausen - FC Körle (Do. 18.30 Uhr). Gelingt beim Tabellenletzten ein Sieg, kann der FCK bis auf vier Punkte an Spitzenreiter Eintracht Baunatal heran rücken. Der TuSpo bot zuletzt beim 0:1 in Brunslar heftigen Widerstand. Die Müller-Elf ist daher gut beraten, hoch konzentriert diese Aufgabe anzugehen. Zumal der Einsatz des angeschlagenen Dennis Alberding fraglich ist. (zkv)