Großenenglis geht mit Trainerduo Schäfer/Ziegler in die achte Hessenliga-Saison

Bei der Viktoria zusammen mit Roland Schäfer auf der Bank: Trainer Philipp Ziegler. © Richard Kasiewicz

Die Fußballerinnen des TuS Viktoria Großenenglis starten mit einem Heimspiel gegen den SV Gläserzell (Sa. 17 Uhr) in ihre achte Hessenliga-Saison.

Grossenenglis – Das letzte Puzzlestück ist kurz vor dem ersten Spiel gefunden: Mit Philipp Ziegler kommt ein neuer Coach, der letzte Saison die Herrenmannschaft der SG Neuental/ Jesberg in der Gruppenliga trainierte. Der 40-Jährige Ziegler bildet mit Rückkehrer Roland Schäfer das Trainerduo der Viktoria. „Mir gefallen das familiäre Umfeld und die guten Strukturen des Vereins“, begründet Ziegler sein Engagement. Und lobt nach seiner ersten Trainingseinheit auch die Spielerinnen: „Sie sind taktisch gut ausgebildet und mit Eifer bei der Sache.“

Bereits am Samstag folgt in Großenenglis der Saisonauftakt, wobei die Viktoria an die Heimstärke der letzten Saison (acht Siege) anknüpfen möchte. Die drei Neuzugänge werden dabei wohl alle zum Einsatz kommen. In der Vorbereitung überzeugt hat die 16-jährige Innenverteidigerin Luna Schömann, die zuletzt beim FSV Gütersloh in der B-Juniorinnen-Bundesliga auflief. Janine Dülger, Top- Torjägerin der B-Juniorinnen-Verbandsliga, kann nun mit Jana Schwaab ein starkes Sturmduo bilden. Ebenfalls wieder dabei ist Lena Eckhardt nach ihrer USA-Reise.

Gestützt auf die erfahrene Lea Unzicker, Torhüterin Hanna Lachmann und Flügelspielerin Julia Faupel kann Großenenglis auf eine starke Achse bauen, die sich bereits in den Testspielen bewährte. Bei Siegen über Hannover 96 (5:1) und die FSG Gudensberg (2:0) holte sich das Team, das einen gesicherten Mittelfeldplatz anpeilt, das nötige Selbstvertrauen. Muss aber gegen Gläserzell noch auf Sophie Trost (Urlaub) und Anna-Lena Wagner (privat verhindert) verzichten. (Von Christian Leck)