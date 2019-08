Ärgert FC Körle mit OSC Vellmar wieder einen Großen?

Greift wieder an: Marcel Riemann (links, hier gegen Sands Felix Mertsch) steht dem FC Körle gegen den OSC Vellmar wieder zur Verfügung.

Unentschieden, Sieg - der Anfang ist gemacht. Nach den ersten vier Punkten in der Fußball-Verbandsliga nimmt der FC Körle sein sechstes Spiel von einem Nicht-Abstiegsplatz aus auf. Und bekommt es mit Ex-Hessenligist OSC Vellmar wieder mit einem Schwergewicht der Klasse zu tun (So. 15 Uhr).

„Wir finden langsam Freude daran, die Großen zu ärgern“, betont Körles Trainer Teame Andezion mit Blick auf das jüngste Heimspiel (0:0 gegen Sand) und schiebt vorausschauend nach: „Vellmar bringt die Qualität mit, um oben mitzuspielen. Da reicht es nicht, wenn wir nur einen Spieler ausschalten.“

Im Vergleich zur vergangenen Serie, die für den OSC ernüchternd auf dem elften Platz endete, wurde personell nachgebessert. Fürs Mittelfeld kehrten der Sechser Dennis Schanze (TuSpo Grebenstein) und der Linksaußen Christopher Löbel (Eintracht Baunatal) zurück. Beide verfügen ebenso über jahrelange Hessenliga-Erfahrung wie der torgefährliche Stratege Enes Glogic. Ebenso zu beachten sind die jüngeren Stammkräfte wie Torjäger Serkan Aytemür, dem in fünf Spielen fünf Treffer gelangen, der nachverpflichtete Egli Milloshaj (von Hessen Kassel), der trickreiche Tolga Yantut und Rechtsaußen Linor Demaj.

„Unser Anspruch ist es, unter die Top Fünf zu kommen. Dazu bedarf es allerdings mehr Konstanz“, betont Vellmars Trainer Jörg Müller. Sein Team erlebte zum Auftakt ein 0:8-Debakel in Flieden und brachte sich etwa beim 2:3 gegen Sand durch kapitale Aussetzer um den Lohn einer weitgehend überzeugenden Vorstellung. Macht in Summe bereits 15 Gegentreffer. Leidtragender ist hier der Ex-Melsunger Sebastian Nödel, der nur in Flieden spielen durfte. Jetzt hat erst mal der reaktivierte Tobias Schlöffel die Nase vorn. Und hielt beim jüngsten 4:0 gegen die SG Barockstadt II zu Null.

Ausgerechnet Wagner fehlt gesperrt

„Das wird ein ganz schweres Spiel“, zollt Müller seinem Ex-Verein Respekt und bangt für Sonntag neben den verletzten David Kunz und Simon Kauf um die angeschlagenen Andrej Cheberenchuk und Njegos Despotovic. Auf der Gegenseite verpasst ausgerechnet Eugen Wagner den Vergleich mit seinem Ex-Verein und Ex-Trainer gesperrt, dafür ist Marcel Riemann aus seinem Urlaub zurück.

Der Routinier erhöht die Optionen für die Innenverteidigung. Neben dem wohl gesetzten Christian Dobler-Eggers machten hier zuletzt Jungspund Paul-Felix Rumpel und Neuzugang Christian Hesse einen guten Job. „Wir können jetzt auch mal rotieren“, freut sich Andezion über mehr Möglichkeiten. Obwohl ihm im Gegensatz zum Rest der Liga keine englische Woche bevorsteht. Denn das für Mittwoch angesetzte Spiele gegen Adler Weidenhausen wurde auf den 18. September verlegt, weil die Adler durch einen glücklichen Sieg im Elfmeterschießen beim 1. FC Schwalmstadt im Hessenpokal gegen Hessen Kassel antreten dürfen.