TSV Schwarzenborn startet mit irrem 4:3-Erfolg in die Aufstiegsrunde

Der nächste Aufstieg ist möglich: Pascal Schmitt traf doppelt beim 4:3 von Schwarzenborn in Bad Sooden-Allendorf.

Wahnsinn in Bad Sooden-Allendorf: Das Auftaktspiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-Gruppenliga gewann der TSV Schwarzenborn bei der TSG Bad Sooden-Allendorf nach 2:0-Führung und 2:3-Rückstand in der Nachspielzeit noch mit 4:3 (2:1).

„Es war am Ende ein Sieg des Willens“, sagte TSV-Abteilungsleiter Gerold Mönch nach der Achterbahnfahrt vor 250 Zuschauern. Die Mannschaft von TSV-Trainer Horst Brandner dominierte in der ersten Halbzeit deutlich. Vor allem Pascal Schmitt und Joshua Piel waren für die TSG-Defensive nur schwer zu fassen. Schmitt besorgte den Führungstreffer (9.). Axel Richardt gelang auf Vorlage Piels das 2:0 (40.).

Philipp Immig verkürzte auf 1:2 (42.). Danach bekam die TSG mehr Sicherheit, ließ durch gute Defensivarbeit kaum noch Chancen zu und drehte das Spiel durch Tore von Tim Range (65.) und Sebastian Jilg (76., FE). Die Brandner-Elf zeigte sich keineswegs geschockt, spielte weiter mutig und belohnte sich in den dramatischen Schlussminuten durch Treffer von Pascal Gies (90.) und Schmitt (90.+5.) mit dem 4:3. Einziger Wermutstropfen für die Knüllstädter: die Rote Karte wegen Meckerns für den fünf Minuten zuvor eingewechselten Lukas Piel (90+2.).

Sonntag Heimspiel gegen Schauenburg

Heimrecht genießt Schwarzenborn im zweiten Relegationsspiel der Fünferrunde um den freien Platz in der Gruppenliga am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Schauenburg. Trainer Brandner kann nach Sperre wieder auf Henri Vollbrecht bauen, fehlen werden Lukas Piel (Rot) und Dustin Bambey (Meniskusschaden).

Die Lila-Weißen spielten in der Saison 2015/16 noch in der Verbandsliga und berappeln sich nach dem folgenden Absturz nun wieder. Unter Spielertrainer Fabian Reitze, der Mitte April die Verantwortung von Tobias Heßler übernahm, gelang mit einer Erfolgsserie (sieben Siege, ein Remis) die Vizemeisterschaft in Hofgeismar-Wolfhagen hinter Zierenberg. Schlüsselspieler der jungen Elf ist Torjäger Luca Siciliano (28 Tore). Im Auftaktspiel verlor die SG jetzt gegen den BC Sport Kassel (1:2) und steht somit unter Druck.

Von Bernd Krommes