FC Homberg unter Zugzwang im Kellerduell in Felsberg

Das wird ein heißer Tanz: Ein Duell im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga. Und ein Spiel der Gegensätze, weil der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz deutlich selbstbewusster auflaufen kann als Gegner FC Homberg (So. 15 Uhr, Felsberg).

„Das 2:0 in Goddelsheim hat allen gut getan. Jetzt wollen wir den Druck auf die Konkurrenz weiter erhöhen“, betont Felsbergs neuer Trainer Oliver Seifert nach seinem Traumeinstand. Erst zum vierten Mal gelang es dem FV in dieser Saison ohne Gegentreffer auszukommen. Auch das 3:0 im Hinspiel zählt übrigens dazu.

Seiferts Sicherheitsexperten vor Torhüter Islam Elgaz sind die erfahrenen Innenverteidiger Marijo Susilovic und Julian Sattelmacher sowie Alex Melnikov als zweikampfstarker Sechser. Allerdings droht nun Torjäger Abdullah Al-Omari wegen einer Oberschenkelverletzung auszufallen. Sicher fehlt Antreiber Alexander Müller (Bänderverletzung). Dafür kehren Henrik Heinemann (war privat verhindert), Vitali Merker (Zahn-OP) und wohl Semir Kurtanovic (Kniebeschwerden) zurück.

Torhüter wechseln sich ab

Auf der Gegenseite plagen die Kreisstädter lediglich zwei Ausfälle. Neben Fitim Islami (Trainingsrückstand aus beruflichen Gründen) kann Spielertrainer Florian Seitz nicht auflaufen. Allerdings sind als erste Diagnose vom Radiologen die Bänder im Knie in Ordnung, so dass das Eigengewächs kein vorzeitiges Karriereende mehr fürchten muss. Jetzt entscheidet ein Orthopäde, ob Seitz in dieser Saison selbst noch auf dem Platz helfen kann.

Die größte Herausforderung nach dem ernüchternden 0:3 zum Auftakt in 2019 gegen Kirchberg/Lohne ist für ihn ohnehin, die Köpfe seiner Schützlinge freizubekommen. Denn seit dem 3:1-Coup gegen Melsungen am 21. Oktober hat Homberg nicht mehr gewonnen – noch nicht mal im Testspiel. Ein Mutmacher ist neben den Winterzugängen Ali und Kassem Jammal sowie Sascha Grenzebach Rückkehrer Erich Tiel, der die Optionen im Angriff erhöht. Zudem gibt es eine Änderung im Tor: Jonas Viehmann und Kevin Krahn wechseln sich ab sofort alle zwei Spiele ab. Darum haben beide ihren Trainer gebeten.