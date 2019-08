Gudensberg selbstbewusst zum TSV Wabern

Schwalm-Eder – Zum Stelldichein der Top-Teams treffen sich die Fußball-Gruppenligisten in Ziegenhain, Wabern und Homberg.

1. FC Schwalmstadt - SG Brunslar/Wolfershausen (heute 18.15 Uhr in Ziegenhain). Einen echten Kracher bietet die Partie von Tabellenführer Brunslar beim Dritten. Den Pokalvergleich vor einer Woche gewann der FCS mit 1:0 durch den Kopfballtreffer von Fabian Seck. Die Schwälmer wollen diesmal mehr aus ihren reichlich vorhandenen Torchancen machen. Und die Gäste den Aktionsradius von Benjamin Trümner und Peter Liebermann einengen. „Alle Spieler müssen 100 Prozent abliefern“, fordert FCS-Trainer Atilla Güven zudem einen kompakten Auftritt seiner Elf nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Homberg. Die wieder mit Jan Philipp Trümner antritt. SG-Coach Timo Rudolph bangt dagegen um die angeschlagenen Frieder Müller, Christian Riemenschneider und Marco Wollmann.

TSV Wabern - FSG Gudensberg (18.30 Uhr). Viel gegenseitiger Respekt begleitet die Partie des mit zwei Remis aus vier Spielen belasteten TSV gegen die mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten selbstbewusst antretenden Gäste. „Für mich ist Gudensberg Favorit auf die Meisterschaft“, betont Waberns Coach Kim Sippel. Auch im Wissen, in der Vorsaison beide Spiele verloren zu haben (1:3 und 1:2). Beim Gegner ist André Fröhlich allein schon beeindruckt von der Qualität der Waberner Ersatzbank. Gudensbergs Trainer war zuletzt beim Lehrgang für die Trainer-A-Lizenz in der Sportschule Kaiserau gebunden. So sind die Erfolge zum Saisonstart verbunden mit seinen Stellvertretern Jens Siebert, Marcel Wiegand, Mike Reinemann und Matthias Tropmann. Die auch in Wabern punkten wollen.

FC Homberg - Eintracht Baunatal(19 Uhr). Die Kreisstädter sind mit zehn Zählern aus fünf Spielen gut gestartet. So geht die Seitz-Elf als Fünfter zuversichtlich in das Duell mit dem Sechsten. Der vorne zwar mit Hendrik Bestmann (6) und Niels Willer (5) zwei treffsichere Torschützen in seinen Reihen hat. Doch auch schon 12 Gegentreffer kassierte.

SV Freienhagen/Sachsenhausen - SC Edermünde(18.15 Uhr in Freienhagen). Beide Aufsteiger feierten am Wochenende ihre ersten Gruppenliga-Dreier. Mit weiteren Treffern von Philipp Göttig, der bislang zweimal traf, peilt SCE-Trainer Christoph Grunewald den nächsten Sieg an. Zumal auch Sami Essid wieder auflaufen kann.

VfR Volkmarsen - FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz(18.30 Uhr). Drei Tage nach dem 0:1 in Edermünde steht den Dreiburgenstädtern beim Tabellenvorletzten eine ähnliche Aufgabe bevor. Ein Sieg würde den Gästen einen sicheren Mittelfeldplatz bescheren. Coach Björn Kördel hofft, dass die angeschlagenen Henrik Heinemann und Philipp Römer fit sind.

SG Münden/Goddelsheim - TSV Mengsberg (18.15 Uhr). Erst einen Sieg auf der Habenseite musste der TSV beim 1:3 gegen Freienhagen mit Dardan Rama, René Dingel und Maximilian Krähling eine komplette Dreierkette ersetzen. Gerade beim Vierten in Münden, der seine Heimspiele alle gewann, ist Defensivarbeit gefordert.

TuSpo Mengeringhausen - SG Kirchberg/Lohne(18.15 Uhr). Ein Spiel weniger als die Konkurrenz ausgetragen, hat die SG mit dem einzigen Punkt aus dem 2:2 gegen Edermünde einen schlechten Saisonstart hingelegt. Die SG muss sich also beim Viertletzten, der auch erst drei Zähler eingespielt hat, deutlich steigern, soll die Rote Laterne weitergereicht werden.