Brunslar/Wolfershausen trotzt Tabellenführer Gudensberg Remis ab

Brunslar – Fußballspiele, in denen kein Tor fällt, sind oft langweilig. Aber die 250 Zuschauer, die sich das Gruppenliga-Topspiel zwischen der SG Brunslar/Wolfershausen und der FSG Gudensberg ansahen, wurden bestens unterhalten.

Obwohl die Partie 0:0 endete. Geschickt herausgespielte Chancen, taktische Finessen und bemerkenswerte Laufwege bewirkten, dass die normalerweise sehnlichst erwarteten Tore gar nicht so sehr vermisst wurden.Die größte Überraschung aber war, dass die Gastgeber die jüngste Demütigung abgehakt hatten. Nur vier Tage nach dem 0:6 in Schwalmstadt spielte die SG so, wie sie meistens auftritt: Solide, stark in der Defensive und mit hoher Laufbereitschaft. Timo Rudolph brachte das Geschehen auf einen einfachen Nenner: „Wir waren wieder in Normalform“, sagte der SG-Trainer.

Der Übungsleiter war besonders gefordert, denn einem Gegner mit den besseren Einzelspielern ist nur mit einer gut funktionierenden Taktik beizukommen. Yannik Grenzebach, Sven Hofmeister, Johannes Möller hatten alle einen großen Anteil daran, dass Gudensbergs Mittelstürmer Tom Siebert nicht so spektakulär auftrumpfte, wie beim 3:2-Sieg in Wabern.

Andre Fröhlich war nicht überrascht, dass seine Mannschaft eine härtere Nuss zu knacken hatte als am Mittwoch. „Wir waren zwar dominant, aber es war nicht einfach, zum Abschluss zu kommen“, sagte Gudensbergs Trainer, der trotz der stets leichten Überlegenheit seiner Elf nicht von zwei verlorenen Punkten sprechen wollte. Auch Matthias Tropmann, Tom Siebert, Andrej Lang und Fabian Otto, die insgesamt sieben Großchancen vergaben, mussten sich keine Vorwürfe ihres Trainers anhören. „Manchmal hat einfach ein Quäntchen Glück gefehlt“, stellte Fröhlich fest.

Auf der anderen Seite waren die Torchancen rarer. Sören Hohmann schoss aus einer vielversprechenden Position über das Tor und Sven Hofmeister hatte bei zwei Kopfbällen Pech.

Das heißt aber nicht, dass der Punktgewinn für die SG unverdient war, denn es spricht eindeutig für Rudolphs Mannschaft, dass sie es trotz der immensen Beanspruchung in der Defensive schaffte, selbst drei Torchancen herauszuspielen. Insofern ist der Plan des SG-Trainers aufgegangen. „Es ging darum, alles für eine funktionierende Defensive zu tun, ohne auf eigene Angriffe zu verzichten“, verriet Rudolph.