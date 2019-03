FC Homberg baut auf Efze-Trio gegen SG Brunslar/Wolfershausen

Tabellen-Drittletzter mit 20 Punkten: Fußball-Gruppenligist FC Homberg spielt eine schwache Saison. Und muss sich schon im ersten Spiel dieses Jahres (So. 15 Uhr, Stellberg-Stadion) mit der Überraschungsmannschaft dieser Spielrunde, der SG Brunslar/Wolfershausen auseinandersetzen.

Während die Gäste punktgleich mit Spitzenreiter Melsungen als Tabellenzweiter antreten, trafen die Kreisstädter in ihren 19 Partien nur 24 Mal ins gegnerische Tor. Das ist der drittschlechteste Wert der Spielklasse. Doch es wurde etwas getan gegen die chronische Abschlussschwäche. Mit Ali und Kassem Jammal sowie Sascha Grenzebach, allesamt von der FSG Efze gekommen, kamen drei Offensivkräfte. Zuversichtlich stimmt die Heimstärke: 15 der 20 Zähler wurden am Stellberg eingespielt. Auch die Spieler haben den Ernst der Lage inzwischen erkannt. Bis zu 22 Akteure tummelten sich in den Trainingseinheiten. „In Anbetracht dieser Situation müssen wir unbedingt gewinnen“, sagt FCH-Spielertrainer Florian Seitz.

Der FCH-Heimstärke können die Gäste Auswärtsstärke entgegensetzen. Als Drittbester in der Fremde wurden 18 der 38 Punkte auf gegnerischem Grün verbucht. Trainer Timo Rudolph reist mit Respekt und Zuversicht in die Kreisstadt: „Wir wissen, dass der FCH bislang unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, wollen indes unseren guten Lauf fortsetzen“.

Während Homberg von den letzten zehn Spielen nur die Partie gegen Melsungen (3:1) gewinnen konnte, hat Brunslar/Wolfershausen im gleichen Zeitraum nur die Partie in Wabern (0:3) verloren. Die Rudolph-Elf kann fast aus dem Vollen schöpfen. Allein Simon Tümmler (USA-Aufenthalt) und Stefan Grasse, der sich im Prüfungsstress befindet, fehlen.

